Piden ocho años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven que conoció por Tinder en Santiago

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven que conoció por Tinder y a la que supuestamente realizó tocamientos en zonas íntimas sin consentimiento. El caso, procedente del Juzgado de Instrucción Nº1 de Santiago, se juzgará el próximo jueves, 13 de junio, a las 9,30 horas en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, en enero de 2019, el acusado contactó a través de la red social Tinder con la víctima, estudiante que en ese momento habitaba en una residencia universitaria de Santiago. Tras un tiempo, "decidieron conocerse personalmente", por lo que acordaron una cita. Así, el día 11 de febrero de 2019, sobre las 21,30 horas, el procesado recogió en su Seat Ibiza en Plaza Galicia a la víctima condujo hasta una zona apartada en las afueras de la ciudad.

Tras conversar durante unos minutos en el interior del vehículo, ambos comenzaron a besarse, accediendo a ello la víctima. "No obstante, en un momento determinado, el procesado, con la finalidad de satisfacer sus instintos libidinosos", comenzó a tocarle por la zona de los pechos, a lo que ella se negó, apartándolo con ambas manos. Pese a la clara negativa de ella, destacan, el procesado continuó con los tocamientos por diversas partes del cuerpo de la víctima, llegando a meterle la mano por dentro del pantalón para tocarle sus genitales.

Ella lo empujó en repetidas ocasiones por el pecho para apartarlo e intentó agarrarle las manos para que no siguiera tocándola, al mismo tiempo que le repetía que parase, "que no estaba preparada para tener nada más". Sin embargo, el procesado no depuso su actitud y continuó tocándole en la zona genital por debajo de la ropa, llegando a introducir, en varias ocasiones, uno o varios dedos en la vagina.

Finalmente, la víctima consiguió apartarlo y, "temerosa por lo que pudiera pasar", abandonó el vehículo y se dirigió hacia la carretera donde un conductor no identificado que pasaba por allí, accedió a llevarla hasta la rúa do Hórreo en Santiago, dejándola a la altura del Parlamento de Galicia. Desde allí, la víctima contactó telefónicamente con un amigo para pedirle ayuda.

Además de un ligero heritema en la zona íntima, la víctima presentó sintomatología de corte ansioso y postraumático.

Por todo ello, la Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual, por el que piden para el acusado ocho años de cárcel y libertad vigilada durante seis años (que se ejecutará con posterioridad al cumplimiento de la pena impuesta). Asimismo, solicitan imponer al acusado la prohibición de acercarse a la perjudicada, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encuentre, a una distancia inferior a 200 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, durante 10 años.

El procesado indemnizará a la perjudicada con 15.000 euros por los perjuicios morales y daños psíquicos causados.