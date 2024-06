“Los pisos turísticos somos conejillos de indias para tapar que no hay política de vivienda”

Dulcinea Aguín (Sanxenxo, 1971) preside desde hace años Aviturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia. Tras conocer esta semana de primera mano los planes del Ayuntamiento de Santiago para culminar la regulación del sector en la ciudad se muestra “enfadada y engañada” por la actual alcaldesa, Goretti Sanmartín, que, dice, les había prometido una solución para los propietarios que operaban antes del cambio del plan urbanístico. “Santiago es, sin ninguna duda, la ciudad gallega más hostil para los pisos turísticos”, sostiene.

La alcaldesa asegura que los informes jurídicos no permitían regularizar los pisos turísticos que funcionaban antes del cambio del PXOM. ¿Hay forma legal de ‘indultarlos’?

Nos sorprenden mucho estas declaraciones. Sabemos que hace algún tiempo llevaron otra propuesta de ordenanza que no fue aceptada por los servicios jurídicos. Creemos que debería de enseñarla para saber hasta qué punto la alcaldesa estaba dispuesta a cumplir con sus compromisos.

¿Qué les había prometido?

En 2018, el BNG presentó una enmienda cuando se querían limitar los alojamientos de carácter temporal en la que dice que dada la inseguridad jurídica creada por la administración autonómica y municipal las viviendas turísticas registradas con anterioridad a la modificación pudiesen funcionar con total normalidad si disponen de autorización autonómica. Lo que nos sorprende es que cuando estás en la oposición dices una cosa y luego otra. En campaña electoral supuestamente se iba a incluir una disposición transitoria para que los propietarios inscritos en el REAT pudieran eximirse de presentar un título habilitante (licencia) municipal. Ese compromiso ha quedado en nada. Nos sentimos engañados, estafados, y además llevamos más de un año esperando por una ordenanza. Últimamente además nos llenan de requerimientos.

¿Se ha puesto ya alguna multa?

No entendemos que sigan mandando estos requerimientos cuando el Ayuntamiento aún no ha hecho los deberes, porque la ordenanza todavía no está aprobada.

El Concello asegura que ha mandado ya 90 órdenes de cierre.

Están recurridas en la vía judicial. También hemos recurrido la modificación del planeamiento, la demanda está admitida a trámite pero no tenemos sentencia.

¿Qué supone para un propietario de un piso turístico en Santiago no poder regularizarse?

Muchos ya están en precariedad económica. Una buena parte se ha hipotecado para rehabilitar y acondicionar sus viviendas. En muchos casos los ingresos que recibían se destinaban a pagar los estudios de sus hijos o la residencia de sus padres.

Y destinar los pisos al alquiler tradicional y la posibilidad de explotarlos dos meses al año, ¿no sería suficiente?

No. Una vivienda que se alquila de larga duración no es una vivienda turística. La calidad, la inversión, el acondicionamiento no tienen nada que ver. En un alquiler tradicional incluso puedes alquilar sin muebles, una vivienda de uso turístico no es sólo que tenga muebles, es que tiene buenos muebles, todo lo que tiene que ver con lencerías, con servicios, con equipamiento. Son casas que cada dos años se pintan, se renuevan, siempre están actualizadas. Lo que más nos preocupa es que lo que van a hacer es que una persona que viva en Santiago se vaya dos meses de verano a casa de la suegra y al final todos los pisos de la ciudadanía de Santiago van a dedicarse a turísticos. Dicen que no quieren una ciudad temática, pero van a tener una ciudad temática íntegra.

¿Son las VUT responsables del problema de falta de vivienda en Santiago?

Nosotros lo que somos es conejillos de indias para tapar la inexistente política de vivienda durante estos años. Si estaban preocupados por el turismo que tiene Santiago no hace mucho concedieron una licencia para 500 plazas turísticas en un suelo de origen universitario.

¿Se refiere a la residencia de estudiantes y hotel del antiguo Hospital Xeral en Galeras?

Claro, ¿aquí qué hay ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B? Nos consta que hay un grupo empresarial importante que quiere construir viviendas de alquiler social y normal y tiene boicoteado el proyecto en el Ayuntamiento. Nosotros no somos los culpables, aquí hay una dejadez sobre el modelo de ciudad que quieren, del modelo turístico. Nosotros suponemos el 1,5% del parque inmobiliario pero Santiago tiene 6.000 viviendas vacías. La política de vivienda es una política olvidada desde hace muchos años. Se hicieron planeamientos urbanísticos en los que había que reservar vivienda protegida. ¿Dónde está?

¿Por qué los propietarios de las VUT no solicitaron la licencia municipal para poder operar con todas las garantías legales?

El decreto autonómico que regula las viviendas de uso turístico en Galicia es muy claro. Dice que una VUT no está en uso terciario, ni hotelero, está en uso residencial.

Pero la justicia estuvo dando la razón al Ayuntamiento en numerosas sentencias que indican que sí es necesaria la licencia.

No, eso también es una manipulación. Realmente el juzgado no entró en el fondo del asunto. Nos vemos en una situación de desprotección. ¿Para publicar una ordenanza se tarda un año? Además, aunque quisiéramos conseguir la licencia desde 2019 no podemos porque se suspendió este procedimiento.

¿Las limitaciones para las VUT cree que supondrán que haya más pisos que operen en negro?

Sin ninguna duda. Llevamos trabajando desde 2017 para que la gente se registre, para que regule su actividad y que no haya un mercado negro, y viene el Ayuntamiento de Santiago y volvemos a los inicios, hasta el punto de que el decreto de la Xunta contempla que no se puede alquilar por habitación y ellos sí lo contemplan.