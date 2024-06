Recoñecemento en Santiago a Fernando Lacaci polo seu compromiso co ensino público

Fernando Lacaci, que fora presidente da Federación de Anpas de Santiago e da Confederación Anpas Galegas, recibiu este venres en Compostela unha homenaxe polo seu compromiso desde hai máis de quince anos coa educación pública, promovendo a participación das familias.

Nun acto impulsado pola Fanpa Compostela e que contou coa participación de máis de corenta persoas, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, eloxiou o seu compromiso co ensino público, laico e de calidade.

Tras ela, interviñeron Alba Nogueira, fundadora da Fanpa Compostela; Javier Sánchez, primeiro presidente de Anpas Galegas; Isabel Calvete, actual presidenta da devandita confederación, e pechou o acto Esther Martínez, que lidera a federación compostelá na actualidade. Todos eles foron significando o traballo de Lacaci en cuestións tan diversas como a defensa da gratuidade de ensino, a oposición á LOMCE, a súa defensa do rural ou a preocupación polos servizos de comedor nos centros educativos.

Fernando Lacaci incorporouse en 2008 á Xunta Directiva da Fanpa Compostela, que presidiu entre 2011 e 2021, e pasou a formar parte da xunta directiva de Anpas Galegas desde 2013, presidíndoa entre 2019 e 2023. Unha longa traxectoria de dedicación á defensa da educación pública galega, na que as familias teñan un papel protagonista dentro da comunidade educativa. Proba dese bo facer son as máis de 70 asociacións de nais e pais que forman parte da federación compostelá e que atopan nesta federación unha organización de referencia para acompañalas na súa andaina cotiá, ademais do seu rol como interlocutor coas administracións públicas.

Por iso, máis de 40 persoas se reuniron no serán deste 7 de xuño na Nave de Vidán, con representación de FANPA Compostela e a Confederación de ANPAS Galegas e colectivos como Plataforma Galega en defensa do ensino público, CIG Ensino, Queremos Galego, Nova Escola Galega ou a Plataforma Conservatorio Danza Compostela, para recoñecer o seu labor representando a voz das familias na comunidade educativa.