Raxoi activa la reforma integral del estadio Vero Boquete: “Será un plan moi ambicioso”

Después de que este viernes el Concello de Santiago y la Deputación da Coruña anunciasen una inversión de 850.000 euros -financiada por la institucional provincial- para reformar la cubierta del estadio municipal Verónica Boquete, desde el gobierno local indicaron ayer que ejecutarán un ambicioso plan integral de actuación para solucionar el mal estado de las instalaciones situadas en San Lázaro. El proyecto será presentado en los próximos días por la concejala de Deportes, Pilar Lueiro. “Os 850.000 euros que a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acaba de arrincar á Deputación da Coruña son un primeiro chanzo dentro dun plan integral para esta infraestrutura municipal”, señalan en el Pazo de Raxoi, antes de incidir en la envergadura del proyecto que se llevará a cabo. “Nunca antes un goberno local fixera un plan destas características, tan ambicioso, o cal é unha demostración de que este goberno tamén promove iniciativas a medio e longo prazo”, subrayaron desde el equipo que lidera Goretti Sanmartín. El proyecto que presentará el Concello permitirá solucionar las numerosas deficiencias que arrastra desde hace ya demasiado tiempo el estadio de San Lázaro.

El anuncio se produce apenas unas horas después de la reunión que mantuvieron la alcaldesa de Santiago y el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, para abordar “a colaboración entre ambas as dúas institucións en proxectos de futuro” para Compostela, señalaron tras un encuentro “cordial e productivo” que se celebró en la sede de la institución provincial en A Coruña. “Acordamos que houbese unha partida de 850.000 euros para arranxar as cubertas do Vero Boquete e establecer unha serie de amaños de urxencia”, explicó la regidora de la capital gallega. Por su parte, Formoso indicó que esta actuación se realizará “cunha achega a través dun expediente de modificación de créditos ao longo do presente ano, o que dará un prazo duns meses ao Concello para redactar o proxecto”.

El pasado verano, la actual concejala de Deportes avanzaba que el gobierno municipal priorizará una serie de reformas con el objetivo de mejorar la iluminación del estadio y evitar las filtraciones que se producen en las cubiertas. En este sentido, admitía que las instalaciones, inauguradas hace más de 30 años -en junio de 1993-, sufren una serie de problemas estructurales que dificultan las actividades que desarrollan las diferentes entidades que las utilizan.

Muestra de ello es que el horario fijado para el partido de primera ronda de la Copa del Rey 23-24 entre la SD Compostela y el CD Tenerife, que se jugó el pasado mes de noviembre en el Vero Boquete, estuvo condicionado por los problemas de iluminación en el estadio, lo cual impidió que el encuentro se disputase en horario nocturno, “provocando un impacto económico muy negativo en el arcas del Compos”, indicaban entonces desde el club santiagués, teniendo en cuenta, añadían, la categoría del rival, de Segunda División. Finalmente, la eliminatoria de Copa se jugó a las 12.00 horas del 1 de noviembre.

A lo largo de los últimos meses, ante las críticas de los grupos de la oposición por el mal estado de las instalaciones, Lueiro ha indicado que las deficiencias del estadio son “un problema herdado”. “Agora se pretende que o que non se fixo en 30 anos en materia de mantemento se resolva en seis meses”, respondía a Aitor Bouza, el secretario xeral del PSOE de Santiago, quien denunciaba el pasado mes de enero el mal estado de conservación del Vero Boquete, cuando un fallo eléctrico impedía que un partido de la SD Compostela se celebrase con normalidad.

Desde el gobierno local inciden en que la reforma integral de San Lázaro implica “un investimento tan alto que se teñen que involucrar outras administracións” y, en la misma línea, el presidente de la Deputación da Coruña demandaba este viernes “a implicación da Xunta” en la mejora de las instalaciones de San Lázaro. “Non pode ser que a Xunta, que ten as competencias en Deporte, financie só infraestruturas deportivas en Ferrol e non o faga, por exemplo, en Santiago ou na Coruña”, afimaba Formoso.

Hace justo ahora dos años, el 9 de junio de 2022, la Xunta de Goberno Local presentaba el proyecto de Rehabilitación del Estadio Municipal Verónica Boquete, con un coste estimado de 2.998.725,26 euros (sin IVA). No obstante, la falta de financiación ha impedido, hasta el momento, su ejecución.