Tatto Expo en Area Central: "Hasta los jubilados se pasean por los stands de tatuajes"

Este fin de semana se celebra la Tattoo Expo Santiago, organizada por Ink Factory y Área Central, junto a otros colaboradores, como el Pub Lucille, un local de Santiago. El director de la convención, Miguel Ángel Rúa, asegura que este es uno de los eventos más esperados de Área Central, con una muy buena acogida entre el público en general y entre los tatuadores también. “Viene a ser un poco la fiesta del tatu gallego, que compartimos con el resto de España. Se trata de hacer comunidad, que interactúen con distintos artistas y con diferentes formas de ver el tattoo”.

Este año, la convención abre los stands a las 10.00 horas de la mañana y hasta las 20.00, hora a partir de la que comienzan a celebrarse los concursos de tatuajes. En esta tercera edición, se contará con más de 60 tatuadores de toda España y Portugal. Aunque se celebre en Santiago, este año sólo habrá tatuadores santiagueses de Ink Factory.

La idea principal es facilitar que el público mire los diseños de todos los artistas que participan y se animen a tatuarse con ellos durante el fin de semana. Además, la gente puede participar con los artistas en el concurso de tatuajes que dura los tres días, para poder llevarse una “obra de arte creada por expertos en tatuaje”, como explica la organización. Además de tatuadores, también habrá varios anilladores repartidos por los stands, pero no tienen una zona separada para ellos y no habrá un concurso para esta disciplina. La organización explica que a este tipo de expos van todo tipo de personas, “de todos los colores, y formas, incluso ves a jubilados paseándose entre los stands de tatuaje”.

Actividades complementarias

Aparte de esto, hay varias actividades para los que se acerquen, como una performance interactiva y actuaciones de DJs. La performance será una actividad en la que Juan Costa Cepeda, un escultor de Santiago, hará que el público interactúe con la estatuas, para que las pinte y las modifique. Para este sábado estaba prevista una yincana por la ciudad, con término en Área Central, con un premio de 150 euros en tattoos para el ganador.

Un tatuador realizando una de sus creaciones sobre una de las asistentes a esta edición en Santiago / Jesús Prieto

También se ha programado un photocall en 3D, en el que cualquiera se puede convertir en tatuador profesional. Por último, también hay cabida para actuaciones de DJs de 18.00 a 20.00. “Va a haber DJ’s de aquí de Santiago, como Juan Reich y Ninguen de Ningures”.

‘Conseguir un tatuaje por mucho menos dinero’

El concurso de tatuaje es uno de los principales atractivos de esta convención, tanto para los tatuadores como para el público. Este será un concurso para que los propios tatuadores presenten los trabajos realizados durante los tres días. El último día, el trabajo será valorado por un jurado profesional y vinculado al sector, en el que se encuentra Sergio Miró, vencedor de la segunda edición de Tattoo Expo Santiago, que ganó los tres días y el premio grande. Miguel Ángel Rúa explica que “los tatuadores que entran en el concurso participan en distintas categorías, hay realismo, tradicional, black and grey, mejor del día, tatuaje de dos días, etc.”. Añade que hay varios premios, y el grande consiste en un trofeo acompañado de lotes de los patrocinadores.

Este concurso no sólo representa un gran atractivo para los tatuadores, que pueden dar a conocer su trabajo, sino para los interesados en adquirir un tatuaje. “Los tatuados son personas que pagan por que les tatúen, pero suele salir mucho mejor de precio, y claro, eso es un gran atractivo. Alo mejor un tatuaje que te puede costar 700 euros, en la convención te cuesta 400, o por uno de 400 puedes pagar sólo 250”.

Una de las artistas participantes tatuando el pecho de uno de los asistentes a esta cita en Área Central / Jesús Prieto

Cuatro cabinas sin ventilación

Ana, una chica que se acercó a la convención de tatuajes el primer día, comentaba que “me pareció muy cutre, aunque no he ido a ninguna expo de este estilo, así que no sabría si son todas así”. Desde su punto de vista, le daba mucha pena cómo estaba organizado, sin muchos separadores ni aire acondicionado en un día de mucho calor. Sin embargo, apuntó que por parte de los artistas había gente “muy guay”, pero “había quienes le daban aire a los que estaban tatuando y a quienes se estaban tatuando con abanicos”. Admite que esta era su perspectiva de el primer día a primera hora, y que puede no ser representativa de la convención en general.