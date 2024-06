La rehabilitación integral del estadio Verónica Boquete costará más de nueve millones de euros

El Concello de Santiago presentó este martes el plan integral de rehabilitación del estadio municipal Verónica Boquete y su entorno.

El proyecto, que contempla una inversión de más de 9 millones de euros, se estructura en cinco grandes áreas: rehabilitación energética e impermeabilización de la envolvente; renovación y mejora del equipamiento deportivo; plan de autoprotección; accesibilidad universal y acondicionamiento de los espacios exteriores.

Tal y como avanzó la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, la intención del Concello es ejecutar este plan por fases, priorizando en primer lugar las obras en las cubiertas para resolver los problemas de filtraciones de agua que sufren las instalaciones, inauguradas en junio de 1993.

"Este complexo sofre xa desde os seus inicios unhas grandes deficiencias estructurais que non fixeron máis que empeorar co paso do tempo. E por iso que, dende o Concello de Santiago, traballamos para atallar esta problemática de raíz, deseñando unha reforma integral e ambiciosa no estadio e na súa contorna que supoña a súa modernización para que acolla desde a actividade deportiva regular ata eventos deportivos de primeiro nivel", afirmó Lueiro.

Para el desarrollo de un plan de esta envergadura, desde el gobierno local inciden en la importancia de la aportación económica de todas las instituciones. La concejala indicó que la Diputación ya conoce el proyecto y añadió que en los próximos días se lo presentarán a la Xunta, con la intención de que desde la administración autonómica respalde económicamente "un plan tan importante para Santiago, con el que se busca convertir el estadio Vero Boquete nun referente do deporte en Galicia", subrayó Lueiro.

La presentación de este plan se produce cuatro días después de que el Concello de Santiago y la Diputación da Coruña anunciasen una inversión de 850.000 euros -financiada por la institucional provincial- para la reforma de la cubierta del estadio, cuyas obras está previsto que comiencen a principios de 2025, indicó la concejala de Deportes de Santiago.