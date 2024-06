Antonio Catalán: “Me jubilaré un par de días antes de mi funeral, y con la ruta lo mismo”

Alrededor de las 13:30 del mediodía, llegaba un grupo de ciclistas de azul por la plaza de Obradoiro, sorteando al resto de peregrinos que admiraban la Catedral de Santiago de Compostela tras sus respectivos viajes. “Yo es que me emociono al ver las torres”, así describía una vez más su llegada Antonio Catalán, Fundador de la gestora AC Hotels by Marriott. La ruta ciclista de este grupo hotelero lleva celebrándose desde 1990 y es todo un evento para el grupo de amigos que se unen para hacer la Ruta peregrina en bicicleta. “Llevo 38 años recorriéndola y este año ha ido todo muy bien” añadía Catalán.

Un año más, lo primero que hace el fundador, quien inició esta tradición, es besar a su mujer, Susana Balenchea, antes de bajar de la bicicleta, girarse y admirar la Catedral. Este año su ruta comenzó en la localidad navarra de Tudela, desde donde a través de seis etapas, recorrieron más de 800 kilómetros hasta llegar a la capital gallega este martes 11 de junio. “Salimos de Tudela, pasando por Corrilla, ya que yo soy de allí, por Logroño, Burgos, León. Este último tramo es de las etapas más largas, con 317 km. Más tarde pasé por Ponferrada, Portomarín, y bueno, hasta llegar aquí”, así relató su viaje Antonio Catalán. En cada etapa no participaron siempre los mismos, pero como añadía “el día que más íbamos éramos como 80 personas”.

Llegada de la XXXIV edición de la Ruta Xacobea de AC Hoteles a la Praza do Obradoiro / Jesús Prieto

"Llevo un encofrado de 53 centímetros"

Para Catalán este no ha sido un año cualquiera, ya que después de sufrir un problema en la aorta el 1 de enero le preocupaba no poder hacer su ruta anual. Sin embargo, aunque tuvo dudas como aseguró, “llevo un encofrado de 53 centímetros y como fue en enero, ya estoy bastante recuperado”. Como explicó, él mismo le dijo al cardiólogo que tenía “mucha suerte con el santo” y que iba a poder realizar el camino. Su principal motivación para llevar tantos años recorriendo el Camino de Santiago es la promesa que hizo cuando una hija suya de corta edad sufrió un grave atropello, lleva cumpliéndola desde entonces y se ha convertido en su pasión.

Entre todas las anécdotas que contaba de la aventura de este año, como que sospechaban que uno de sus socios gallegos que se cayó “más bien sospecho que se tira”, explicaba entre risas, la que más destacó fue cuando les paró un policía. “El otro día nos pararon para ver si teníamos permisos. Y claro, le dije ‘si llevamos 38 años haciendo el Camino y nunca hemos pedido el permiso’, pero bueno, al final se quedó en nada”. Comentó que cada año se ve más gente realizando la ruta, aunque “las carreteras son infernales, en especial la de Lavacolla hasta aquí”.

Como asegura Antonio Catalán, esta tradición no tiene fecha de caducidad y la hará todos los años que pueda. “Mi cardiólogo me pregunta si me pienso jubilar alguna vez, y le respondí que claro, sí, un par de días antes del funeral, y con la ruta jacobea pasará exactamente lo mismo”, incide.