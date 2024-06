Malestar de los vecinos del casco histórico por los conciertos en la Praza de Feixóo

La asociación vecinal de residentes en el casco historico Fonseca mostró ayer su malestar por la celebración del ciclo de conciertos Seráns en Feixóo. Las actuaciones gratuitas se están celebrando del 25 de mayo al 28 de junio, en una zona que Fonseca entiende ya está saturada de ruido. Además, censuran que es la vía prevista de salida de vehículos de residentes de la zona vieja según las nuevas normas de circulación decretadas por el Concello de Santiago.

La asociación vecinal Fonseca mostró su malestar por la celebración del ciclo de conciertos Seráns en Feixóo. / Javier Rosende Novo

“Cando se fala de concertos ao aire libre e para marchosos, está claro que a contaminación acústica dunha zona saturada na que se alcanzou o máximo nivel de ruído no exterior fixado para estes espazos, vese incrementada de xeito grave, porque non estamos a falar de concertos de música clásica e sen equipos de amplificación como prescribe a ordenanza”, censura la asociación de vecinos. Fonseca asegura que Raxoi en vez de prohibir los espectáculos en la Praza de Feixóo, como permite la ordenanza de ruidos, “os autoriza e mesmo se lle dá publicidade”. El ciclo, afirman, se realiza “nunha praza de pequenas dimensións situada nunha área declarada como Ben de Interese Cultural dentro dun Conxunto Patrimonio da Humanidade e na que o escenario sitúase diante da porta do Mosteiro de San Paio”.

Los vecinos aseguran que la celebración de los conciertos les complica además la movilidad a los residentes del casco histórico. “Por se fose pouco, nas instrucións que figuran nas novas tarxetas de residentes que nos foron remitidas, dise que a saída obrigatoria da zona sur da Cidade Histórica é precisamente a Praza de Feixóo, praza que se pecha cando son os concertos”, indican.