Raxoi ve escasas las ayudas de la Xunta a los concellos para ofrecer vivienda a las personas sin hogar

La Xunta destinará casi seis millones de euros en ayudas a los ayuntamientos gallegos para que habiliten viviendas destinadas a personas sin hogar. La nueva orden, aprobada el lunes en el Consello, prevé que se rehabiliten entre 80 y 100 inmuebles en toda Galicia. El Concello de Santiago se mostró ayer crítico con la convocatoria. Considera escasa la subvención máxima de 72.000 euros por proyecto y carga contra la administración autonómica por responsabilizar a los ayuntamientos de ofrecer una solución habitacional para los sin techo.

A partir de la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la orden, los ayuntamientos podrán solicitar las ayudas para obras comprendidas entre el 1 de enero de este año y el 31 de octubre de 2025. El presupuestos de 5,7 millones se financia gracias a los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, el departamento de la tenienta de alcaldesa María Rozas censuró las cuantías de las ayudas. Los 72.000 euros que se proponen son una “cantidad muy ajustada para afrontar un proyecto de este tipo y, en todo caso, para que los concellos puedan optar a la ayuda deben tener un parque de viviendas propio, este no es el caso de muchas administraciones locales”, subraya.

La Concellería de Dereitos e Servizos Sociais asegura que en Galicia, según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2022, hay casi 2.400 personas sin hogar, una cifra que creció un 25% en la última década mientras que la administración autonómica habla de acondicionar como máximo un centenar de viviendas. “Es evidente, por lo tanto, que las previsiónes de la Xunta son insuficientes”.

Al departamento que dirige María Rozas le “sorprende” que el Gobierno gallego “haga recaer en los concellos la responsabilidad dehabilitar recursos habitacionales para las personas sin hogar, mientras incumple su propio Plan de Atención ás Persoas sen Fogar 2019-2023”. El documento, recuerda Raxoi, incluía medidas como el impulso y la aplicación de la metodología de housing first (primero un hogar) mediante la puesta a disposición de 30 nuevas viviendas destinadas a sin techo en Galicia; la formación de profesionales en esta metodología; la garantía, cuando se cumplan los requisitos de acceso, de unos ingresos mínimos básicos (RISGA tramo persoal e familiar), o la■ puesta a disposición de 70 viviendas de inserción a personas y familias sin hogar a través de convenios de colaboración entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo, la Consellería de Política Social, las entidades locales y entidades de iniciativa social. El departamento de Rozas asevera que estas medidas no se han materializado todavía.

Raxoi no aclara si pese a las críticas se acogerá a la orden de ayudas para tratar de ofrecer viviendas a los sin techo que residen en Santiago. El departamento de Rozas asegura que la “atención al sinhogarismo es una prioridad” para el Gobierno local. “Por eso, recuperamos la filosofía inicial con la que fue concebido el Centro de atención integral a las persoas sin hogar de Belvís, que durante el anterior mandato del PSOE había sido reconvertido en un edificio de despachos”. Desde hace meses, el edificio está en obras, pero todavía no se ha dado una fecha para la apertura de las instalaciones. El centro dispondrá de 10 habitaciones indivuales y dos dobles, en las que los usuarios podrán residir por un plazo de tiempo de hasta dos años. Contará también con espacios comunesdedicados a cocina, comedor o lavandería. También habrá salas de lectura y zona de actividades. Este proyecto dispone de un presupuesto de más de un millón de euros, de los que 800.000 están vinculados a la estrategia EDUSI (fondos europeos captados en el mandato 2015-2019). Raxoi ha perdido ya una parte de la financiación procedente de la UE al no ser capaz de acabarlo antes del año pasado.