‘Vive o verán’ nos CSC: música, paseos e obradoiros para coñecer mellor Compostela

Volve a Santiago o programa ‘Vive o verán’ con música en directo, exposicións, actividades e roteiros. Un proxecto que se desenvolve a través da Rede de Centros Socioculturais do concello e que presentaron na mañá de onte a técnica dos CSC (Centros Socioculturais) Lourdes de la Cruz e o concelleiro responsable dos mesmos, Xan Duro.

Trátase dun programa pensado para “chegar a públicos moi diversos”, unha audiencia estimada en máis de 3.000 persoas, que busca “que os veciños e as veciñas desfruten do verán redescubrindo o seu municipio, con actividades de lecer, educativas e que fomentan as relacións sociais e o tempo compartido”, explicou Duro.

O programa ‘Vive o verán’ incorpora este ano 26 actividades distintas e un total de 155 sesións. Tal e como explicou o concelleiro, “hai moitas propostas para as familias, para o público infantil e tamén pensadas para persoas adultas”. Unhas actividades que se desenvolverán arredor de seis bloques temáticos: ‘Verán en familia’, ‘Verán nos parques’, ‘Paseando no verán’, ‘Actividades de verán nos CSC’, ‘Espectáculos de verán’ e ‘Exposicións’ –entre as que se atopa a iniciativa o proxecto ‘O museo máis pequeno da cidade’ que se desenvolve do 15 de maio ao 12 de xullo-. A eles súmanse ademais os ‘Clubs de verán’, o programa de conciliación da rede de centros.

A programación expositiva xa deu inicio nos CSC co ‘Museo máis pequeno da cidadede’ e con outras mostras nas Fontiñas (até o 15 de xuño), no CSC Maruxa e Coralia da cidade histórica (no mes de xullo), en Santa Marta até o 17 de xullo e no CSC de Vite de 22 de xullo até o 27 de setembro.

Neste mes xa arrinca a programación do verán cunha proposta para as familias, a ‘quedada intercentros’ na praza da Quintana o martes 25 de xuño. Na cita haberá prazas limitadas, para 100 persoas, e as inscricións faranse no CSC de Vite.

No mes de xullo desenvolveráse a actividade ‘Argallando no carballo’, as tardes de martes e xoves, cunha actividade distinta: debuxo, arxila, coroas de flores... nun lugar tamén diferente –a finca do Espiño, o Paxonal, San Lourenzo, a granxa do Xesto ou en Monte Viso–. Para fomentar o coñecemento da cidade tamén están deseñados segundo explican dende o Concello: as ‘Veladas nocturnas para as familias’, con dúas citas ese mes: a obra Feira das sementes, de Babaluva Teatro, o 3 de xullo no espazo exterior do CSC de Santa Marta; e o contacontos musical Lúa triangular, nada é imposible de Jara Ortiz, o 17 de xullo na carballeira de San Lourenzo.

Actividades nos parques e nos CSC

Tamén haberá actividades nos parques, como clases de Tai Chi e Chi Kung no Penedo de Conxo, Santa Marta ou no Campus Sur, entre outros. Tamén se poderán aprender danza nos parques de Galeras e Eugenio Granell e haberá obradoiros de debuxo ao aire libre na Cidade da Cultura, na zona histórica e no Museo de Ciencias Naturais da USC.

‘Vive o verán’ tamén contempla paseos e roteiros nos que, por exemplo, se colleitarán as herbas de San Xoán nos diferentes barrios, ou percorridos pola cidade histórica, rutas nocturnas con perspectiva feminista. Ademais, nos propios CSC manteráse actividade ao longo de todo xullo, con propostas que van dende o xogo, á lectura pasando polo scape room. A oferta complétase con espectáculos como os concertos do ciclo Terraceamos+ ou os do Festival Internacional Atlántica.