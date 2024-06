Así fue el día que 'A Rianxeira' sonó en el concierto de Bruce Springsteen en el Monte do Gozo

Tras los últimos aplazamientos de los conciertos de su gira europea, Bruce Springsteen despejó este miércoles todas las dudas sobre su estado de salud con un concierto memorable en el Cívitas Metropolitano, en Madrid. Después de ocho años de ausencia en la capital de España, The Boss y su E Street Band, volvieron a brindar tres horas de uno de esos conciertos épicos, llenos de clásicos imperecederos y de asombrosa conexión con el público.

Eso mismo fue lo que ocurrió hace ahora 15 años en Santiago de Compostela. Era el 2 de agosto del año 2009 y la gira europea del artista norteamericano 'Working On A Dream', recalaba en el Monte do Gozo. Esa noche Springsteen llevó al delirio a 40.000 almas con su contundente directo en la capital gallega, conectando desde el inicio del concierto con el público, el cual abrió por sorpresa con una particular versión de 'A Rianxeira'.

Pocos minutos después de las 22:00 horas, Bruce y la banda irrumpían en el escenario al son de la tradicional melodía llamada 'Ondiñas'. El concierto empezó muy bien, con mucha intensidad y continuó con títulos como Out In The Street, Hungry Heart, Outlaw Pete, Spirit In The Night o Working On A Dream.

Concierto Bruce Springsteen en Santiago / Xoán Álvarez/FDV

También sonaron otros como Born to be Wild, temazo mundialmente conocido por la película Easy Rider o Born in the U.S.A., con el que puso fin a una noche que ha quedado marcada en la memoria de muchos compostelanos.