El PSOE pide supervisar la ejecución de los presupuestos de Santiago y avisa de que no se avanza

Los socialistas compostelanos dieron su apoyo al Gobierno para poder sacar adelante los presupuestos. Pero alertan de que los proyectos previstos no se están ejecutando a la velocidad adecuada y hay riesgo de perder fondos europeos. Por este motivo, el secretario xeral del PSOE en Santiago solicitó ayer al bipartito que cree una comisión para supervisar el nivel de ejecución de las cuentas, que contemplan 18 millones de euros en inversiones.

Bouza ha enviado este miércoles una carta a la alcaldesa Goretti Sanmartín en la que solicita la creación de este organismo. Del bando socialista estaría integrado por los mismos miembros que formaron parte de la comisión negociadora de los presupuestos, en la que figuraba el propio Bouza, el portavoz municipal, Gonzalo Muíños, la vicesecretaria general, Marta Santullano y la alcaldesa Marta Abal.

El secretario general de los socialistas compostelanos no ocultó su preocupación por proyectos surgidos del mandato de Sánchez Bugallo y que dependen de fondos europeos que “podrían perderse” si no se impulsa su ejecución. Un ejemplo es el proyecto de renaturalización Entre Sar e Sarela, que incluye diversas actuaciones en la laguna del Auditorio, la laguna de Cornes o el jardín botánico. “Hay proyectos que no se están poniendo sobre la mesa y no avanzan con la velocidad suficiente para permitan que terminemos el año con ellos terminados”, indicó.

Bouza insistió en que transcurridos seis meses toca exigir responsabilidades. “Estamos a mitad de año, consideramos que fuimos responsables cuando empezamos a exigir el cumplimiento efectivo de este acuerdo”, recalcó. Insistió en la posición “leal” que mantuvieron los socialistas en la negociación presupuestaria, trasladando las “reclamaciones sociales” e incorporando en las cuentas de este 2024 los proyectos heredados que venían de la etapa de Sánchez Bugallo. “De la misma manera que fuimos leales a la ciudad, esperamos que la alcaldesa responda con la misma lealtad y rinda cuentas” en una comisión de seguimiento que, afirman, se constituirá “lo antes posible”, apuntó.

Advertencia

“El PSOE no da cheques en blanco al Gobierno municipal, pero sí va a exigir el cumplimiento de los acuerdos”, subrayó Bouza, que confía la relación entre el PSOE y el bipartito durante todo el mandato al cumplimiento del acuerdo presupuestario. “ El cumplimiento de este acuerdo será el que nos permita ver cómo será nuestra relación con el gobierno municipal en los próximos tres años”, advirtió el líder del PSOE local.