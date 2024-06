San Antón do Castiñeiriño: a Orquesta Olympus abre o telón das festas do popular barrio compostelán

Apenas un mes despois da vibrante actuación da Orquesta Panorama na emblemática Praza do Obradoiro, a Orquesta Olympus, outra das agrupacións musicais máis destacadas e queridas de Galicia, tomará o relevo. Esta popular orquestra será a encargada de inaugurar unha das celebracións máis esperadas do barrio compostelán do Castiñeiriño.

Referímonos á tradicional Festa de San Antón, que este ano se celebra do 13 ao 16 de xuño. Estas festas, moi arraigadas na comunidade local, combinan actos relixiosos cunha oferta variada de actividades culturais e gastronómicas. Seguindo a tradición de anos anteriores, os actos relixiosos terán un lugar destacado. Con todo, un dos grandes atractivos da festa é a degustación da cabra, un manxar emblemático non só do barrio, senón de toda Compostela. Este delicioso prato poderá saborearse en diversos puntos, sendo o Restaurante Paz Nogueira uno dos lugares máis recomendados para gozalo.

Para que non perdas detalle destas festividades, aquí tes unha guía completa do que poderás gozar durante estes catro días de celebración.

A Festa de San Antón do Castiñeiriño comeza hoxe xoves, 13 de xuño, cunha animada verbena nocturna, a cargo da disco móbil Impacto. O momento cume da noite será a actuación da Orquesta Olympus, considerada unha das mellores orquestras do panorama actual, que promete ofrece un espectáculo inesquecible.

O venres 14 de xuño, a festa continúa coa actuación do grupo Bomba, seguido novamente pola disco móbil Impacto, que volverá ser unha das grandes protagonistas da verbena, asegurando unha noite chea de música e baile.

A xornada do sábado 15 de xuño estará marcada pola presenza da Orquestra A Onda ADN e a disco móbil Chocolate, que farán as delicias de todos os asistentes co seu repertorio variado e a súa enerxía contaxiosa.

Ademais, o sábado tamén se celebra o coñecido Certame de Corais, un evento que reúne a algunhas das mellores formacións corais da comunidade, ofrecendo un espectáculo musical de gran calidade.

O domingo 16 de xuño, a festa chega ao seu apoteósico final con diversas actividades que lle poñerán o ramo a estes catro días de celebración. Os grupos Son de Gaitas e Carballeira serán os encargados de animar as alboradas, enchendo o aire de melodías tradicionais galegas. A formación Channel pechará as festividades, asegurando que todos os asistentes se despidan desta edición da Festa de San Antón co mellor sabor de boca.

Atraccións instaladas no campo da festa do Castiñeiriño o pasado ano / David Suárez

Os patrocinadores, o piar das festas do Castiñeiriño

As festas do barrio do Castiñeiriño son un acontecemento emblemático que cada ano une a comunidade local nunha celebración de tradición e alegría.

A realización destas festividades non sería posible sin o apoio crucial dos patrocinadores locais, cuxa xenerosidade e compromiso permiten que o evento se leve a cabo con éxito. Entre os destacados colaboradores atópanse os seguintes.

Sancosa é o obradoiro artesanal de repostería que creou as “Pedras de Santiago”, un bombóm de chocolate e améndoas de alta calidade que tivo un grande éxito. A alta demanda levou a empresa a centrarse neste produto, que se converteu no máis vendido en Santiago, superando a outros do famoso obradoiro. A fama destes bombóns deu lugar a imitacións, pero as orixinais seguen a ser as preferidas polo público.

Orlando Conde é unha clínica de fisioterapia e osteopatía, ubicada na Travesía do Restollal, recoñecida polos seus tratamentos personalizados e efectivos. Orlando Conde dedícase a mellorar a calidade de vida dos seus pacientes a través de técnicas avanzadas e un enfoque integral da saúde física. A súa reputacion baséase na confianza e satisfacción de quen buscan alivio e recuperación das súas lesións.

A Casa de Vero, na Rúa Da Divina Pastora, é un recuncho acolledor en Santiago de Compostela, perfecto para gozar dunha velada especial. O seu café, dos mellores da cidade, é ideal para acompañar unha conversa amena ou un momento de relax. Ademais, é o lugar perfecto para o chiquiteo, cunha selección de tapas deliciosas e variadas así como racións e bocadillos nun ambiente cálido e familiar cunha coidada decoración.

Pirotecnia López, en Brión, é unha empresa especializada na creación de espectáculos pirotécnicos. Cunha ampla experiencia no sector, encárganse de deseñar e executar fogos artificiais para todo tipo de eventos, desde festas patronais ata celebracións privadas. O seu profesionalismo e creatividade garanten momentos inesquecibles cheos de luz e cor.

Restaurante Paz Nogueira, na Rúa do Castiñeiriño, ofrece “Xornada de Cabra”, unha elaboración especial dedicada á cabra, onde se poden degustar platos únicos preparados con este ingrediente. O coñecido restaurante combina a tradición culinaria galega con innovacións gastronómicas, ofrecendo unha experiencia única aos seus comensais.

Casa Miguel, tamén no Restollal, é un establecemento de referencia en Santiago, famoso seu churrasco e ambiente acolledor. É un lugar ideal para gozar dunha boa comida nun ambiente relaxado e familiar.

Flores Lilas é unha floristería que se distingue pola súa creatividade e elegancia na confección de amaños florais. Ofrecen unha ampla gama de flores e plantas, ideais para calquera ocasión, desde eventos especiais ata decoracións para o hogar. A súa dedicación e bo gusto fan de cada arranxo unha obra de arte.

Lupe’s Coffe&Beer é un encantador café coñecido pola súa terraza, o seu ambiente acolledor e a súa oferta de bebidas, bocadillos, racións, pratos combinados e hamburguesas. É un lugar perfecto para relaxarse e gozar dun bo café ou dunha caña nun punto de encontro moi popular no barrio do Castiñeiriño.