Atardecer no Gaiás 2024: estos son los conciertos para gozar de las puestas de sol del verano en Compostela

Se ha convertido en una de las citas musicales más esperadas de julio y agosto en Santiago, y es que, en el ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás, conviven de forma habitual multitud de estilos y ritmos con los que gozar de las mejores puestas de sol del verano en Compostela. Este 2024 el ciclo contará con 16 conciertos gratuitos, los jueves y viernes entre el 4 de julio y el 30 de agosto, y que van desde la música urbana al rap rural, pasando por el neo folk o el pop indie, con lo que la organización espera una edición que despierte mucho interés.

Como es habitual, en el cartel de Atardecer no Gaiás conviven artistas veteranos como A Pedreira, Santi Araújo y Branko, con otros más jóvenes como Alana y De Ninghures, a los que se unen nombres populares que acumulan millones de reproducciones en plataformas: Lucho RK, Rocío Saiz, Branko y Cosmic Wacho. También actuarán bandas que están despuntando en el panorama musical como Bewis de la Rosa, Mandale Mecha, Carrera Blanca, Faneka y Naked Family. El ciclo de la Cidade da Cultura cuenta con una destacada presencia de grupos gallegos, con siete actuaciones que pondrán en valor la variedad del talento musical del país.

Todos los conciertos se celebrarán a las 21 horas en la Plaza central del Gaiás, a no ser que la previsión meteorológica obligue a buscar una alternativa a cubierto.

JUEVES 4 JULIO | LUCHO RK: Apenas un par de años lleva Lucho RK en la escena de la música urbana y ya tiene detrás una legión de seguidores que esperan con ansia cada single del canario. El úlitmo que subió a Youtube, Tumbao, acumula más de 135k de visualizaciones en dos meses. Por el camino ha ido sumando colaboraciones con artistas consagrados como Juancho Marqués, Wos LasPalmas y otros emergentes como Ptazeta. El concierto en Atardecer no Gaiás será el segundo de Lucho RK en tierras gallegas.

Lucho RK / Cidade da Cultura

VIERNES 5 JULIO | DE NINGHURES: De Ninghures forman un bodegón que bebe de músicas diversas. Enraizados en la tradición gallega, la suya es una mirada global que busca inspiración en el rock saharaui, las músicas del Magreb e incluso las melodías cubanas. Eclecticismo que hace sonar tanto la pandereta como el ukelele, poniendo en valor lo propio, el amor por la música y la experimentación. Aquí es el álbum con el que se dieron a conocer en 2022, y Morena el tema que les valió el premio aRi[t]mar a la mejor canción gallega de 2023.

De Ninghures / Cidade da Cultura

JUEVES 11 JULIO | FLOW DO TOXO: Flow do Toxo entienden el rap como forma de lucha directa y sin complejos. Nacen en el Condado Paradanta con la necesidad de ocupar escenarios y primeras filas, creando música con perspectiva transfeminista que fusiona instrumentos tradicionales gallegos y electrónica, para pasarlo en grande en un espacio seguro. Después de pisar escenarios de festivales como Revenidas o Millo Verde, llegan al Gaiás con una reivindicación clara ya desde el título de su primer trabajo: Aquí están as que ghritan.

Flow do Toxo / Cidade da Cultura

VIERNES 12 JULIO | NAKED FAMILY: El combo madrileño presenta su segundo álbum La Vuelta, un puente entre el pop-rock de antes de ayer y el de pasado mañana. Naked Family son psicodelia melódica que viaja desde el indie actual al britpop de los 90, sin dejar atrás la herencia lisérgica de Iron Buttlerfly, Pink Floyd o los Beach Boys. En directo, esta peculiar familia es capaz de tocar cualquier cosa que les caiga en las manos: sitar, sintetizadores, saxos, arpas y campanas tubulares para hipnotizarnos.

Naked Family / Cidade da Cultura

JUEVES 18 JULIO | A PEDREIRA: A Pedreira es el proyecto en solitario de Ugia Pedreira, una cantora de las de verdad. Folk, ska, electrónica, latin, tradi... innumerables y heterodoxas son sus creaciones y colaboraciones con artistas como Guadi Galego, Dulce Pontes, Narf, Jorge Drexler o Banda Bassoti, por citar unas pocas. En Atardecer no Gaiás escucharemos recién sacado del horno su disco Basal, un viaje por las diferentes Pedreiras, desde la madre a la niña que se subió por primera vez a un escenario con 14 años.

A Pedreira / Cidade da Cultura

VIERNES 19 JULIO | MANDALE MECHA: Michu Méndez (AR), Chico Abreu y Gustavo Koshikumo (BR) forman Mandale Mecha, un tifón de tropical new wave que llega desde Brasil para conquistar el planeta. Polifónicos y multiculturales, beben de la electrónica, el jazz, el pop latino e incluso el rock. Su poderoso himno feminista El Sol lleva más de medio millón de reproducciones en Spotify y con Papi pusieron ritmo a la banda sonora de las series españolas de Netflix Valeria y Las últimas de la fila.

Mandale Mecha / Cidade da Cultura

JUEVES 1 AGOSTO | BRANKO: DJ, produtor, agitador cultural, Branko lleva más de 10 años en la industria, primero en Buraka Som Sistema, después con su propio sello (Enchufada) y produciendo temas para artistas como Princess Nokia, MIA, Mayra Andrade o Dino d'Santiago. Soma, su cuarto disco en solitario, se grabó durante una jam de tres días en la que retó a algunos de los mejores artistas de Lisboa a improvisar sobre un marco rítmico que usó de base para la construcción de un álbum de ritmos complejos pero tremendamente bailables.

Branko / Cidade da Cultura

VIERNES 2 AGOSTO | AMOEBO: Amoebo es una propuesta de música urbana que usa los ritmos latinos y el idol pop de los 80 para deconstruir la verbena gallega. Un cóctel intergeneracional e inclusivo que escuchan les amigues y bailan las abuelas. Fiesta, baile y letras que reflejan temáticas que tocan el costumbrismo, el amor, el sexo y el día a día de la juventud gallega. Con su primer álbum, Cada vez mellor, y un directo explosivo, prometen que no quede nadie sin bailar en el Gaiás.

Amoebo / Spotify

JUEVES 8 AGOSTO | FANEKA: Faneka busca la simbiosis perfecta entre el folclore latinoamericano y el rock progresivo, generando un sonido crudo y mágico a la vez. Canbiones que se distinguen por cierto toque onírico y paisajes sonoros complejos que pintan con los colores de la voz, la percursión y las cuerdas. Cantan sin complejos ni barreras en inglés, catalán, gallego (Lalalá) y castellano, aprovechando la inspiración celta, los aires del mediterráneo, los ritmos latinos e incluso la melancolía del country americano.

Faneka / Facebook

VIERNES 9 AGOSTO | COSMIC WACHO: Usando La cumbia, hija predilecta del ritmo latinoamericano, como nave nodriza, Cosmic Wacho recrea un universo musical donde los Meridian Brothers toman tequila con C. Tangana. Un baño de burbujas en pleno mar tropical que apuesta por tender puentes entre los sonidos latinos y la vanguardia urbana. Con dos discos y hits como Botecito, Caramelo o No soy malo prometen una experiencia de baile efervescente y relajante a la vez.

Cosmic Wacho / Cidade da Cultura

JUEVES 15 AGOSTO | ALANA [XUVENTUDE CREA]: Alana es un trío formado por Antía Vázquez, Eloy Vidal y Pablo Castro, ganadores del Premio Xuventude Crea 2023 en la categoría de música. Su propuesta parte de la recolección de canciones tradicionales que acompañan de ritmos de base electrónica y pop. En directo, su estilo viene marcado por la presencia de percusión tradicional y melodías que invitan a bailar. Presentarán en Atardecer no Gaiás su primer disco, O xeito á cántigha.

Alana / Cidade da Cultura

VIERNES 16 AGOSTO | CARRERA BLANCA: Canciones pegadizas y 'cuquipunkis' que hablan de cosas que afectan a todos los mortales (y especialmente a los millenials), como no querer encontrarte con tu ex, la pereza que da ser un adulto funcional o a importancia de las amigas para sobrevivir ao machismo. Carrera Blanca son Diana (voz; conocida también como Precariada en el mundo de la ilustración), Ángel (bajo), Albert (guitarra) y Fer (batería). Canciones de misa es su EP de debut.

Carrera Blanca / Cidade da Cultura

JUEVES 22 AGOSTO | BEWIS DE LA ROSA: Bewis de la Rosa hace del 'rap-rural' una propuesta artística poliédrica que invita a la transformación. Conciertos performativos, un fanzine que recoge textos críticos al amor romántico, un no-vinilo-tomatera y canciones que mezclan elementos de hip-hop, latino y folclore para hablarnos de descrecimiento, feminismos, de la herida histórica y de salud mental en su primer álbum Amor más que nunca. Un universo escénico con claras referencias a la tradición que entrelaza música, danza y performance.

Bewis de la Rosa / Cidade da Cultura

VIERNES 23 AGOSTO | ALARIDO: ALARIDO es pop, punk, electro y house. El dúo formado por Andrés Agulla Mosteyrín y Joel Blanco nació como Alarido Mongólico en una actuación fuera de cartel en el Festival do Norte 2009. Desde entonces han seguido lanzando singles y videos (y un cassette) hasta la llegada de su éxito viral en los Países Bajos, Bitterballen Donder OP. En los últimos años, ALARIDO prosigue su intrusión en la cultura holandesa con el EP Costa Brabant (2023) y sacando temas tan románticos como Bésame en la boca.

Alarido / Cidade da Cultura

JUEVES 29 AGOSTO | SANTI ARAÚJO: Santi Araújo vuelve al Gaiás para presentarnos su segundo disco, Canciones para bailar. Un álbum que se aleja de su anterior trabajo con un indie pop alegre y desenfadado en el que aparecen ritmos de bossanova, folk y hasta psicodelia. Su característico fraseo se mantiene en 14 temas en los que toca la mayoría de los instrumentos pero también se lanza a utilizar el sampler para permitirnos disfrutar del saxo de Emilio José y la batería de Jaime Mateo (Os Amigos dos Músicos, fallecido recientemente).

Santi Araújo / Cedida

VIERNES 30 AGOSTO | ROCÍO SAIZ: El cierre de Atardecer no Gaiás devuelve el protagonismo a Rocío Saiz para romper la maldición que nos privó de disfrutar de las melodías de la madrileña en 2022 y 2023. Regresa con Autoboicot y descanso ya lanzado al completo y haciendo brotar todas las emociones, heridas y promesas de sanación que contiene. Electropop que bebe de los 80 pero no se queda en la nostalgia y propone un road trip cargado de referencias, con inspiración declarada en Robyn, Meat Loaf, Belinda Carlisle y Ludovico Einaudi.