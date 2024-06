Sanmartín convoca al PSOE para hacer seguimiento de la ejecución de los presupuestos de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se reunirá con el secretario xeral del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, el próximo 1 de julio. Los socialistas compostelanos solicitaron este jueves que el Concello crease una comisión de seguimiento para analizar el grado de ejecución de los presupuestos municipales. En rueda de prensa, Bouza advirtió de que los proyectos recogidos en las cuentas no avanzan al ritmo que deberían y que si no se aceleran hay riesgo de perder fondos europeos. Después de que los socialistas apoyasen al bipartito para sacar adelante los presupuestos, el líder del PSOE en la capital gallega consideró que tras seis meses era hora de exigir "el cumplimiento efectivo del acuerdo".

"Ningún problema"

Sanmartín aseguró que los seis meses de vigencia de las cuentas municipales se cumplirán el próximo 29 de junio. Al día siguente se producirá la reunión. "El responsable local de Partido Socialista no solo tiene mi número y siempre me llamó y se atendieron sus llamadas, lo veo con frecuencia, no hay absolutamente ningún problema por hablar y comentar exactamente cómo está toda la situación", subrayó esta mañana la regidora tras ser preguntada por los medios.

El día anterior, Bouza había recriminado que proyectos surgidos del mandato de Sánchez Bugallo y que dependen de fondos europeos “podrían perderse” si no se impulsa su ejecución. Un ejemplo es el proyecto de renaturalización Entre Sar e Sarela, que incluye diversas actuaciones en la laguna del Auditorio, la laguna de Cornes o el jardín botánico. "Los compromisos están bastante avanzados", replicó Sanmartín, quien aseveró que "de aquí al día 1 de julio que nos veamos, tendremos todo mirado y examinado en cada uno de los proyectos".