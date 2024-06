"‘Mbappé’ tuvo, solo en Santiago en un día, 10.000 visitas, y eso me superó" (André GS)

André GS (André García Salgado) es un músico compostelano de 21 años que trabaja para crecer tras una adolescencia que tuvo un repunte de popularidad dentro del hiphop en Galicia, que le tambaleó, según dice en charla con EL CORREO GALLEGO. Tras ese bum, se entregó a las noches de fiesta, olvidando que ni un solo eslabón hace cadena ni una flor primavera.

Gira desde Madrid a Santiago y Barcelona

Repuesto luego, crecido, camina más allá con un disco llamado Hust Love que presenta en concierto esta noche en la sala Capitol (21 h., con banda; 4,2 euros). Y el 21 de junio, estará en la sala Razzmatazz 3 de Barcelona, tras actuar el pasado 4 en Madrid (Copérnico). Natural de Calo, André GS empezó a rapear en 2017 en Santiago, en la carballeira de Santa Susana, en la Alameda, cuna del rap y el frestyle compostelano: "Estaba con Diego, Mario, Yago, colegas míos que no rapean a día de hoy pero que, de aquella, rapeábamos juntos”, cuenta André GS a este diario sentado en una de las pétreas bancadas vecinas de la Catedral.

¿Cómo fue el salto de rapear en la Alameda a grabar y difundirlo?

Comencé subiendo mis primeros vídeos en Instagram en 2017 y 2018, como no me seguía mucha gente podía publicar cosas que no fueran en plan muy profesional, y empezó a comentarlo gente, hasta que un día, les rapeé a unas personas de Santiago que estaban metidas en ese mundo y... me dijeron que les había gustado. Ellos eran Juan Barbazán y Erín. De hecho, fue en el bar que tenía Erín, y ellos decidieron echarme una mano. Grabamos mi primer tema, Mbappé, en 2019, en el estudio D3. Hice con ellos un disco entero, con 16 años, pero nunca llegó a salir, ahí lo tengo, yo era muy pequeño y no nos pusimos de acuerdo... Cuando sacamos ese primer tema fue una locura, tuvo 10.000 visitas en un día solo en Santiago (hoy suma 255.000 visualizaciones), y alguna gente empezó a hablarme y a reconocerme por la calle, y eso se me quedó grande con 16 años, me superó, no me lo esperaba, y empecé a salir más de fiesta, a juntarme con gente más mayor, a liarla, siendo un niño y, claro, dejé de trabajar, me centré más en la fiesta que en el trabajo y entonces, Juan, que me grababa los vídeos, y Erin, me dijeron: ‘No estás currando así que no vamos a currar más juntos’. Así fue la historia, y el disco se quedó a medias por eso... Nos separamos, aunque nos seguimos llevando bien, y me puse a trabajar por mi lado y dí con una gente de Milladoiro, 15895, que son Titos y DJphosgan, empezando con ellos otra vez a hacer música en la pandemia. Ya el primer día, hicimos un tema, Dolceketama, y luego seguimos juntos un tiempo pero ya no hacen música y... yo sigo adelante.

(El nuevo disco de André GS; 'Hust love' ya enseñó temas como 'Librrre (dixit)' en el pasado ComposFest, donde le arroparon Antía Nieto Sanchez a los teclados, David Galbán a la batería, Javier Rodríguez al bajo y Tino Rodríguez como dj).

El disco 'Hust love', un EP y un paso adelante

Al inicio, el estilo era más duro.

Las letras de las canciones del EP Hust Love son mías y la producción está hecha con los chicos de la banda y con Groove 2070, un productor de Barcelona y aunque suene pop en mi alma sigo siendo un rapero. En este EP hablo mucho de amor y desamor pero también de lealtad, de la familia, de mi círculo y de mi vida durante los últimos dos años. Desde mis inicios hasta hoy, mi estilo ha cambiado muchísimo. Lo que yo hacía antes era un rap muy underground, oscuro, muy hacia dentro, después quise cambiar, dije: ‘He madurado, ya no es tan oscura mi vida, estoy viviendo un amor, un desamor, ¿por qué no voy a contarlo si también es parte de mi vida?’ Y metí un poco más de luz en mi música.

Su lista de escuchas en Spotify

¿Qué escucha André GS, que aparece en la playlist de Spotify?

A Dano & Elio Toffana, que son de Madrid. Son muy buenos y llevan un montón de años haciendo esto y están metidos en teatro, en cine... De EEUU, a Travis Scott, un trapero que me encanta... Y si miro la lista de reproducción de lo que estoy escuchando en Spotify, me sale mucho Duki, Hoke, Pablo Chill-E, un italiano que se llama Capo Plaza...

En verano, novedad

¿Proyectos futuros?

En julio y agosto voy a sacar otra mixtape, con sonidos mucho más trap, mucho más club, hay incluso algún tema reguetón, con sonidos que son más urbanos. En breve, me voy a Barcelona. Allí se mueve todo, hay industria, contactos, aprendes de otros y , si todo va bien, espero volver a Santiago mejor.