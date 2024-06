Rueda pone en duda la eficacia de una tasa turística en Santiago: "No creo que sea ninguna solución"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avivó este viernes el debate sobre la posible implantación de una tasa turística en Santiago al afirmar que "no creo que sea ninguna solución". El mandatario gallego, en un acto en Asturias organizado por el Grupo Hotusa sobre turismo, advirtió que "estos dicursos de que hay que poner una tasa lanzan un mensaje de que tenemos un problema de masificación que no nos interesa en absoluto". "Ojo con los discursos de turismofobia. Me preocupan mucho y me parecen muy irresponsables", remarcó.

Rueda ahondó en que "Galicia todavía está muy lejos de decir que no puede venir más gente". Así, añadió que "claro que puede venir más gente" y defendió que las administraciones tienen que "saber distribuírlo". Así, insisitó en que "cuando se lanzan esos mensajes de que estamos saturados, a veces no tiene remedio y se vuelve un bumerán, por eso me gusta dejar claro que en absoluto tenemos un problema de saturación turística".

Documentación de Raxoi

Tras conocerse las declaraciones del presidente de la Xunta, el Concello de Santiago indicó que está el preparando una propuesta sobre esta medida que "el mesmo pediu que fixeramos porque, tal e como expresou en público e nos trasladou, estaba aberto a estudar para o caso concreto da capital galega".

De este modo, Raxoi añadió que "chama a atención que hoxe o mandatario galego aparentemente se peche a implantación dunha taxa". Por ello, le instaron a que "aclare se vai estudar a documentación que lle imos trasladar en vindeiras semanas".

La postura "no ha cambiado"

Finalmente, fuentes de la administración autonómica indicaron a este diario que las declaraciones de Rueda "no implican que la Xunta no vaya a estudiar y analizar la propuesta del Concello, que aún no ha recibido después de 8 meses".

Las mismas fuentes agregaron que "hay dudas alrededor de la propuesta, pero si está justificada, la recauda el Concello y tiene el consenso del sector, se aplicará, tal y como se anunció". "La postura de la Xunta no ha cambiado", concluyeron.