Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, lunes 17 de junio, en Santiago?

Última semana de la exposicion 'Natureza da cor' de Menchu Lamas

La exposición de Menchu Lamas, considerada una de las creadoras más importantes del arte contemporáneo gallego de las últimas décadas, estará en abierto en la galería de arte Luisa Pita hasta este viernes 21. 'Natureza da cor' recoge 13 de sus últimos trabajos, lienzos grandes llenos de colores y representaciones casi oníricas. Esta galería está abierta de lunes a viernes de 17:00 a 20:30h.

Presentación de un libro sobre sexismo en Lila de Lilith

La librería Lila de Lilith acoge esta tarde la presentación del libro La inmunidad (libertad) de lo eterno. Luces, mujeres, cultura y educación en la historia de España de Fernando Barragán Medero, una obra que pretende revisar el sexismo y androcentrismo en España. El evento comenzará a las 19:00h y será presentado por Milena Vilar Varela y María José Méndez Lois. La entrada será gratuita.

Rubén Ventureira cierra los ‘Luns do Ateneo’

Este lunes se celebrará la última sesión de los Luns no Ateneo del curso 2023-2024. Para esta última actividad, el escritor y periodista Rubén Ventureira dará la conferencia 'Urbano Lugrís en Santiago: mito e realidade' a las 19:30 horas en el Ateneo. En ella, Ventureira hablará del legado que dejó Lugrís en la ciudad, así como las obras recuperadas en la intervención realizada en el desaparecido Sanatorio Álvarez de Rúa Doutor Teixeiro, el mural del antiguo Restaurante América de la Rúa do Franco (conservado hoy en la pared de una franquicia hostelera) o las pinturas perdidas de los antiguos bares Lugo, en la Raíña, y Compostela, en los bajos del actual Hotel Compostela en la Praza de Galicia. Como siempre, el acceso será libre hasta completar la capacidad de la sala.

El escritor y periodista Rubén Ventureira cierra hoy una nueva edición de los Luns do Ateneo / cedida

El Coro Comunitario en el CSC Porta do Camiño

Cartel promocional del Coro comunitario / cedida

Este lunes a las 18:30 horas, el Coro Comunitario dará su concierto de fin de curso en el Centro Sociocomunitario Porta do Camiño. Esta agrupación es un proyecto musical colectivo con 30 integrantes, bajo la dirección del músico santiagués Xabier Mera, que en la actualidad forma parte del programa de la Unitaria. Interpretan un repertorio de estilos modernos, como gospel, jazz o soul, con canciones como God’s gonna set this world on fire, Bella Ciao o I can’t help falling in love.