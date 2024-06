El Atlántico, el Modus o el Momo: bares emblemáticos del casco histórico de Santiago en los que pasar una tarde de lluvia

Uno de los mejores planes para hacer en una tarde de lluvia en Santiago de Compostela es empaparse no de agua, sino de cultura, música y buena compañía en uno de los muchos locales de ocio del casco histórico de la capital de Galicia. A lo largo de los años se han convertido en auténticos templos, en los que visitantes, peregrinos y lugareños comparten vivencias durante horas los días de mal tiempo. Hoy recopilamos cuatro de esos locales que no te puedes perder si todavía no los has visitado.

Pub Atlántico

El Atlántico es uno de estos locales emblemáticos en Santiago. Reconocido por ser un punto de encuentro para artistas y amantes de la buena música, se sitúa en pleno corazón de la zona monumental, y además de destacar por su ambiente acogedor y su oferta cultural, también lo hace por su excepcional carta de cócteles.

El pub Atlántico, situado en la rúa da Fonte de San Migue / Cedida

Con una atmósfera que invita a la creatividad y la interacción, El Atlántico es mucho más que un pub. Es un espacio donde la música rock se mezcla con la alta coctelería, creando una experiencia única para sus visitantes. Los cócteles, elaborados con ingredientes de alta calidad y técnicas innovadoras, complementan a la perfección la selección musical cuidadosamente escogida para los amantes del rock.

Además de ser un referente en el ocio nocturno de Compostela, El Atlántico se ha convertido en un punto para el intercambio cultural. El local ofrece una programación variada que incluye actuaciones en vivo, exposiciones de arte, y eventos especiales que promueven el talento local e internacional.

La fusión de música, coctelería y cultura hace de El Atlántico un lugar único, donde cada visita se convierte en una experiencia memorable. Si buscas un lugar donde disfrutar de excelentes cócteles, buena música y un ambiente vibrante en Santiago, El Atlántico es la elección perfecta.

A Casa das Crechas

A Casa das Crechas funciona como negocio desde el siglo XIX, y toma su nombre de dos hermanas muy populares en Compostela, “que eran algo crechas, retorcidas de carácter, y ese es el espíritu del bar, ser un poco revirados culturalmente”, aclaró Vítor Belho en una entrevista concedida a El País.

Un concierto en A Casa das Crechas / ECG

Situado a escasos metros de la catedral y antes de enfilar la Praza da Quintana, es el último bar del Camino de Santiago. A lo largo de los años ese ha convertido en uno de los emblemas hosteleros de la ciudad, recibiendo a sus clientes con su característica ventana abierta, por la que suena folk gallego como si de música de bienvenida al peregrino se tratase.

As Crechas se ha establecido como un lugar de encuentro entre culturas y como un templo de la música folk gallega, realizando reuniones entre artistas que comparten allí su música y su talento. Además, el local es uno de los decanos de la hostelería compostelana, compartiendo dicho legado con otros como el Momo.

Pub Momo

Lugares donde tomar algo en Santiago hay muchos, pero con la historia que guardan las paredes del Momo, muy pocos. Este pub, uno de los iconos del ocio en Compostela, goza de una ubicación inmejorable, con una terraza que posee un ambiente increíble y que tiene vistas directas al parque de Belvís.

Entrada del pub Momo en Virxe da Cerca / Cedida

El emblemático local abrió sus puertas en la década de los 80, cuando Santiago acogía alrededor de 50.000 universitarios, marcando una época en la ciudad. En la actualidad, algunos piensan que este tipo de locales han de ser considerados patrimonio histórico de la ciudad siendo el Momo, en el año de su 40 aniversario, el vivo ejemplo de la importancia que posee la hostelería en la vida de las personas de Compostela.

Vistas del parque de Belvís desde la terraza del pub Momo / Cedida

Modus Vivendi

El pub Modus Vivendi puede presumir de ser el primer pub de Santiago y de Galicia. Este histórico local abrió sus puertas en 1972 en lo que antiguamente habían sido las caballerizas del Pazo de Somoza. Emplazado en una de las esquinas de la Praza de Feixóo, a tan solo cinco minutos de la Catedral, aún conserva la rampa de entrada para los animales y un antiguo bebedero de piedra que en la actualidad hace de mesa para aquellos que lo visitan. Estos elementos, con los techos bajos y abovedados, hacen del establecimiento un lugar peculiar y sorprendente.

Cartel del Modus Vivendi, el pub más antiguo de Santiago y Galicia / Cedida

Muchas generaciones han pasado por el Modus Vivendi en su más de 50 años de historia, confluyendo perfiles de clientes de toda la vida, con universitarios o turistas, creando un ambiente totalmente heterogéneo.

Estos son solo cuatro ejemplos de los muchos locales con historia en los que perderse y sumergirse un día de lluvia en Santiago. ¿Ya sabes cuál vas a escoger para ir a tomar algo?