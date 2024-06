As obras de mellora da rúa do Pombal comezan o 25 de xuño: estes son os detalles do proxecto

As obras de reurbanización na rúa do Pombal darán comezo o próximo 25 de xuño, unha vez finalizado o curso escolar, para minimizar o impacto na mobilidade. Este proxecto, cun investimento superior aos 730.000 euros, ten como obxectivo mellorar a accesibilidade e renovar a infraestrutura de servizos, apostando por un modelo urbano que favoreza a mobilidade peonil e ciclista mediante a ampliación de beirarrúas e a instalación dun carril bici.

Os concelleiros de Obras, Xesús Domínguez, e de Mobilidade, Xan Duro, presentaron o proxecto en rolda de prensa, detallando as repercusións no tráfico e no transporte urbano. Reuníronse con representantes dos centros educativos afectados (Pío XII, Raíña Fabiola e IES Rosalía de Castro) e das asociacións veciñais, e realizaron un encontro aberto cos residentes da zona. Ambos os dous concelleiros pediron desculpas polas molestias ocasionadas e explicaron que as obras, adxudicadas á UTE Oviga e Inside the time, terán unha duración aproximada de oito meses, suxeita a posibles contratempos.

Melloras na accesibilidade e seguridade

Segundo Xesús Domínguez, o Pombal é unha rúa con problemas de accesibilidade situada nunha zona con varios centros educativos, facendo prioritaria a mellora da seguridade. A reurbanización permitirá calmar o tráfico, ampliando a beirarrúa a 1,80 metros e reducindo a calzada a tres metros, con un carril bici no sentido de subida. A rúa terá unha plataforma única con mínima diferenza de altura entre a calzada e a beirarrúa, utilizando distintos materiais, e incorporará pasos peonís elevados para reducir a velocidade do tráfico.

As obras tamén incluirán a renovación das instalacións de saneamento e abastecemento, ademais das redes de telecomunicacións, gas natural e iluminación pública. Estas melloras requiren o peche total da rúa ao tráfico durante o tempo que duren os traballos.

Impacto na mobilidade

Xan Duro detallou os cambios na mobilidade que ocasionarán as obras, indicando que a sinalización será fundamental para minimizar problemas, especialmente nos primeiros días. A rúa do Pombal, sendo un eixo principal en Santiago, non ten alternativas fáciles, polo que se sinalizarán adecuadamente os desvíos desde as entradas da cidade.

Entre as medidas adoptadas previamente, inclúense o pintado na rúa de Galeras para facilitar xiros e a instalación de semáforos en Poza de Bar. Durante as obras, diferentes fases afectarán o tráfico, mantendo sempre algunha beirarrúa dispoñible para peóns e residentes.

Xesús Domínguez apuntou que a reurbanización do Pombal "favorecerá o calmado de tráfico" nesta rúa / ECG

Modificacións nas liñas de autobús

As obras afectarán sete liñas de autobús (4, 8, 9, C2, C4, P1 e P7), requirindo desvíos alternativos. A liña 4, a máis afectada, será dividida en dúas rutas. Están a distribuírse folletos informativos e sinalización nas marquesiñas para manter informados aos usuarios, e a empresa Tussa está dispoñible para aclarar dúbidas no correo mobilidade@tussa.gal.

O aparcamento "La Catedral" ofrecerá prazas aos residentes que non poidan acceder aos seus garaxes e á comunidade educativa dos colexios Pío XII e Raíña Fabiola durante os horarios de entrada e saída das clases.