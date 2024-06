Cuenta atrás para el Festigal: horarios, artistas confirmados y principales novedades del popular festival compostelano

Desde la organización del Festigal denunciaron además el "escaso apoio institucional" por parte de la Xunta a festivales organizados por el tejido asociativo frente al importante soporte que concede a eventos multitudinarios organizados por empresas, a pesar de que, inciden, los "grupos en galego sexan unha minoría". Al respecto pusieron como ejemplos festivales como O Son do Camiño o el O Gozo Festival, que este año "van recibir un ano máis un investimento millonario do Goberno galego, baixo o pretexto de proxectar o turismo no país, malia carecer de ningún elemento identitario que poña en valor a cultura galega", finalizan.