Carlos Lema Devesa ingresa na Academia Xacobea: “É unha alegría e unha honra”

“Un acto máis, pero un moi especial”. Así comezaba o discurso do reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, na sesión solemne onde o avogado e catedrático de Dereito Mercantil Carlos Lema Devesa se sumou á Academia Xacobea como Académico de Honra. Ao acto, celebrado onte en Fonseca, asistiron os conselleiros de Presidencia e de Cultura, Diego Calvo e José López; o reitor da USC, Antonio López; o académico Dario Villanueva e o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, ademais de moitos interesados en presenciar o ingreso á institución de Lema. O reitor continuou o discurso previamente mencionado cun sentimento que tinguiu todo o que dixo: “Carlos Lema por riba de todo é un universitario, e un universitario de Santiago”. E é que aínda que Lema desenvolvera unha prolífica actividade como xurista e catedrático de Dereito Mercantil na Universidade Complutense de Madrid, a USC é a súa alma mater, como expresaba o reitor.

Dario Villanueva foi o encargado do laudatio do novo académico repasando a súa extensa traxectoria profesional e debullando algúns dos seus numerosos recoñecementos e responsabilidades, falando de varios dos seus discursos ao longo dos anos. Villanueva explicou que comparte con Lema Devesa non só unha idade similar, senón tamén o feito de ter como alma mater a Universidade de Santiago así como azos de amizade.

Tras isto, Carlos Lema Devesa recibiu o diploma acreditado do seu nomeamento. A súa resposta foi de alegría ante o ingreso na Academia Xacobea. “A gratitude non só é a maior das virtudes se non que tamén constitúe unha obriga, que ao igual que o veciño de Portugal, hai que manifestar que me sinto “moito obrigado” cos membros desta Academia que co seu benévolo voto, formaron a vontade que me permite o ingreso nela, e entón asumo a obriga de traballar e apoiar á Academia Xacobea mentres deus me dea vida”, como expresou Lema Devesa. “É unha alegría e toda unha honra”, aseverou.

O acto continuou co seu discurso de ingreso, centrado nun aspecto moi concreto das peregrinacións no medievo: os actos desleais que sufrían en ocasións os peregrinos. Partindo dun dos capítulos do Códice Calixtino explicou que quen se dirixía a Santiago naquela época non só tiñan que facer fronte aos rigores do Camiño, senón tamén a distintas prácticas abusivas por parte dalgunhas das persoas que topaban ao seu paso. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, foi o encargado de pechar o acto en representación do presidente da Xunta, que non puido acudir por problemas de axenda, e fíxoo cunha louvanza do labor que desenvolve a Academia Xacobea. “Temos a fortuna de contar cunha institución como esta Academia que ademais de polos seus fins é importante polas persoas que a forman e polas que se seguen incorporando”, sinalou.