Entra en vigor la suspensión cautelar de licencias de negocios turísticos en el casco histórico de Santiago tras publicarse ayer en el DOG

En vigor desde este jueves la suspensión cautelar de licencias de comunicación previas que busca proteger el comercio de proximidad tras su publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la medida acordada por la junta de gobierno del Concello de Santiago el pasado lunes tendrá una duración máxima de un año.

Adoptada dentro del marco de la legalidad, tal y como se recalca desde Raxoi, mientras se lleva a cabo un estudio para modificar el Plan Especial de la Ciudad Histórica, supone la suspensión cautelar de licencias para establecimientos relacionados con el turismo, así como para sustituir los usos comerciales por residenciales en los bajos de los inmuebles.

Entre las actividades que no se verán afectadas por esta regulación, las primeras ocupaciones de viviendas que ya tuviesen licencia urbanística de ejecución de las obras o las que tengan carácter dotacional, tanto en el ámbito docente, como sanitario, asistencial, sociocultural, institucional-administrativo o deportivo.

No afectará al cambio de actividad en locales de ocio y restauración, siempre que no se convierta en discoteca, o a la puesta en marcha de oficinas no relacionados con el turismo.

Entre los establecimientos comerciales que también quedan fuera de esta suspensión, los dedicados a la venta de productos alimentarios y aquellos que forman parte de la cesta de la compra; así como los de proximidad centrados en la venta de productos y servicios de uso frecuente por los residentes.

A ellos se suman los establecimientos que contribuyen a la cohesión del tejido cultural, social o económico de la ciudad.

En todas estas excepciones, los interesados deberán presentar su solicitud de licencia o comunicación previa con una memoria explicativa de los productos o servicios que se van a comercializar.