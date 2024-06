Fermín Muguruza actuará en Santiago o 15 de marzo na xira internacional polos seus 40 anos de carreira

Fermín Muguruza fará parada en Santiago de Compostela o 15 de marzo no marco da xira internacional coa que o artista vasco celebra os seus 40 anos de carreira desde o lanzamento da primeira maqueta de Kortatu. O Multiusos Fontes do Sar será a única parada en Galicia do tour do músico irundarra, que iniciará en novembro con dous concertos en Bilbao para os que xa non quedan entradas e coa que pretende demostrar en Anoeta (Donostia) o 14 de xuño que tamén a música en eúscaro pode encher estadios.

Para a única cita en Galicia poranse á venda as entradas este martes 25 de xuño a partir das 09,00 horas na web 'www.muguruzafm.eus', segundo informou este xoves a organización da xira mundial do fundador de proxectos como Kortatu ou Negu Gorriak. Precisamente este xoves cúmprense 40 anos do lanzamento da primeira maqueta de Kortatu, a banda coa que, xunto ao seu irmán Íñigo, iniciou unha carreira que o levou a ser unha das figuras máis transgresoras e influentes da escena musical alternativa do Estado.

A carreira de Muguruza vai máis aló das dúas lendarias bandas que liderou até finais dos 1990. Desde entón, percorreu distintos proxectos e xéneros desde o dub, a música 'brass' de New Orleans ou a influencia dos sons árabes; sempre desde unha perspectiva reivindicativa e social.