Imaxes que "fan barrio": Galiza emocional compila fotos antigas de San Pedro no marco das festas do barrio

"Unha veciña trasladounos que recorda con moito agarimo un montículo no que xogaban na zona da Trisca cando era pequena. Dálle moita mágoa non ter unha imaxe dese momento, porque era un sitio moi querido pola rapazada daquel entón", conta a educadora e activista social Coro González. Forma parte do colectivo Galiza Emocional que, en colaboración coa Comisión de Festas do Barrio de San Pedro, impulsa esta iniciativa de recollida de fotos antigas de San Pedro, coa que se busca fortalecer os lazos comunitarios e celebrar a rica historia deste barrio compostelán.

As primeiras imaxes expuxéronse esta pasada fin de semana no exterior do emblemático e desaparecido bar Mosquito de San Pedro, pechado no 2011, "grazas á familia do que era o local, que nos abriu as portas do Mosquito como campamento base para a recollida das imaxes. Foi como abrir a caixa do tempo do barrio".

A exposición de fotos ao aire libre congregou a moitas persoas do barrio esta fin de semana fronte ao desaparecido bar Mosquito de San Pedro / ECG

Conta Coro que esta primeira exposición ao aire libre "deu pé a moitas conversas arredor das fotos que estaban expostas, porque non se trata só de recoller imaxes antigas, senón que de escoitar historias, lembranzas, vivencias… Recordos que a xente comparte inspirándose nesas fotos do barrio. Neste sentido, é unha ferramenta clave para poder traballar na memoria colectiva e no rescate do patrimonio inmaterial do barrio".

Unha iniciativa en expansión

O proxecto comezou o ano pasado durante as festas do barrio. "Somos un colectivo de xente afincada, a nivel emocional e profesional, no barrio de San Pedro e sempre que podemos gústanos colaborar nas festas, coa comisión," comenta Coro González. "Defendemos que San Pedro ten un patrimonio inmaterial inmenso que é preciso divulgar e visibilizar para que non se perda e non se esqueza".

Engade que a resposta da veciñanza foi moi positiva, o que animou ao colectivo a continuar a recollida de imaxes antigas e historias relacionadas coa memoria inmaterial do barrio. "Recibimos moita información sobre o barrio a través de fotos e conversas espontáneas da veciñanza."

As primeiras imaxes expuxéronse no exterior do desaparecido bar Mosquito, un dos locais máis emblemáticos do barrio de San Pedro / ECG

Desde Galiza emocional fan un chamamento á participación veciñal. "Quen queira contribuír cedendo algunha imaxe, pode contactar co colectivo ou coa comisión a través do enderezo electrónico ou do teléfono, tanto noso como da comisión" informa González. "Nós dixitalizamos as imaxes e devolvémolas aos seus propietarios. Tamén dixitalizamos negativos".

Mapa emocional de San Pedro

Explica Coro que esta inciativa está englobada no proxecto Mapa Emocional de San Pedro, iniciado en 2016-17, e que se segue ampliando coa colaboración da veciñanza. "Tamén temos unha plataforma que é un contedor de mapas que esperamos seguir alimentando con accións coma esta", apunta. "Sempre estamos moi atentas a como vai latindo esta acción no barrio", di Coro, que explica que a través destas cartografías dixitais buscan preservar e visibilizar o patrimonio inmaterial da zona, facendo fincapé na memoria colectiva e nas experiencias das persoas maiores.

XXI Festas do Barrio de San Pedro

Do 25 ao 30 de xuño, as persoas asistentes ás festas de San Pedro, das máis lonxevas de cantas se celebran nos barrios de Compostela, poderán gozar dunha variada programación que inclúe concertos, actividades para a cativada, mercados artesanais e actuacións culturais que contribúen a "Facer barrio", o lema desta celebración.

"A idea é que o sábado das festas poidamos ampliar a exposición desta fin de semana", di Coro González, que anima as persoas interesadas a seguir as redes das festas do barrio para saber onde se ubicará este ano a exposición, que se decidirá en colaboración coa comisión de festas.