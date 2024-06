Monseñor Prieto se abre a ceder el patrimonio inmobiliario eclesiástico a las administraciones y empresas

El arzobispo de Santiago se mostró abierto a colaborar con la Administración y empresas privadas para abrir cauces de colaboración para darle una segunda vida de servicio a la ciudadanía al patrimonio inmobiliario de la Iglesia compostelana. “La reflexión que habría que abordar, sin duda, está relacionada con los costes de conservación, la depreciación por encontrarse en mal estado y la falta de interés directo para las actividades de la Iglesia. Y quizá todo ello aconseje explorar vías de colaboración”, señaló ayer monseñor Francisco José Prieto, en el marco de la última mesa de debate de este año del ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro, organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS).

Asimismo, el arzobispo compostelano afirmó que “la Iglesia de Santiago es de largo la entidad que tiene mayor compromiso con las necesidades de las personas y sus carencias, no sólo espirituales, sino afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares”. En ese sentido, indicó que “tal vez sería necesaria una mayor reafirmación pública de su intención de ser la voz de los que no tienen voz”. Todo ello, según monseñor Prieto, dentro del amplio movimiento de la justicia social, “del que forma parte por derecho propio la Doctrina Social de la Iglesia y en el que la sociedad en su conjunto, y el Estado en particular, deben procurar el equilibrio y la equidad entre la población”.

El arzobispo incidió, además, en la “necesidad de evitar la pérdida de identidad cristiana del Camino de Santiago, cuya identidad espiritual y religiosa estamos convocados a preservar como un desafío y una responsabilidad”. Y apostó por el ecumenismo y el diálogo interreligioso –la importancia de la religiosidad popular– como camino de integración de los inmigrantes.

En un análisis más genérico sobre la situación actual de la sociedad, monseñor Prieto afirmó que “no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época, con cambios socioeconómicos, tecnológicos y culturales, con la penetración de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero”. Desde su punto de vista, ello lleva que sólo quede en pie “la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos, el enjambre digital y los desafíos de la inteligencia artificial”. “Afrontamos”, dijo también, “los retos de un relativismo cultural y religioso y un cambio antropológico de calado, por lo que ante el ser humano que busca la verdad y el sentido de su vida, la Iglesia ayuda y propone a las personas descubrir el sentido de su propia existencia”.

Contexto actual

Tras citar a Juan Pablo II y a Benedicto XVI en sus viajes a Santiago, para resaltar la importancia de Compostela como uno de los centros de la cristiandad, el arzobispo hizo también una referencia a la situación actual en el mundo: “Cuando en los programas electorales la noción del bien común ha sido sustituida por la de interés general, que en absoluto son sinónimos, cuando se han cumplido dos años de la guerra de Ucrania, la Tierra Santa sigue en dramático conflicto y Europa parece deprimida; y cuando el desarrollo de la inteligencia artificial se ha acelerado y genera una gran incertidumbre; es precisamente cuando los católicos tenemos que comprometernos con la mejor política, esa que está verdaderamente al servicio del pueblo, del bien común y de la fraternidad”.