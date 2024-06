El PSOE de Santiago se desmarca del bipartito y tumba la regulación final de los pisos turísticos

La regulación definitiva para los pisos turísticos en Santiago se complica. El pleno del próximo lunes va a someter a votación la ordenanza presentada por el bipartito, pero todo parece indicar que no contará con los apoyos suficientes para sacarla adelante. El secretario xeral del PSOE en Santiago, Aitor Bouza, desveló esta mañana que los socialistas no van a apoyarla y se abstendrán. BNG y CA necesitarían el voto a favor del PP, que se ha mostrado muy crítico con la regulación. Pese a ello, los populares rechazan por el momento aclarar qué harán el próximo lunes.

En rueda de prensa, Bouza consideró que no pueden apoyar la ordenanza porque incumplirían la palabra dada a los propietarios de viviendas turísticas (VUT) de Santiago. En el anterior mandato, los socialistas modificaron el plan urbanístico para tratar de frenar su proliferación, pero el propio PXOM aseguraba que habría que publicar una ordenanza para regular los usos preexistentes, es decir, para conceder una especie de amnistía a los pisos que operaban sin licencia municipal pero si la hubieran pedido en su día la podrían haber obtenido. Ahora con el cambio de reglas de juego, como la prohibición de establecerse en plantas que no sean primeros o bajos, no pueden regularizar su situación. La ordenanza que llevará el Ejecutivo al pleno no ofrece esta solución que se les había prometido. Sólo regula la posibilidad de operar 60 días al año como piso turístico.

Aunque hasta ahora el PSOE no se había pronunciado expresamente sobre el sentido de su voto, el pasado 6 de junio la concejala socialista Mercedes Rosón había dado a entender que no se opondría en pleno a la regulación. La tenienta de alcaldesa, María Rozas, consideró esta mañana que se ha producido un cambio de postura dentro de los socialistas compostelanos. Desde la plataforma que insta a la regulación de las VUT (Previturga) denuncian "con estupefacción la actitud tomada por la dirección de Partido Socialista de Compostela, por el cambio de opinión sobre un tema capital para la ciudadanía". Previturga considera responsable únicamente a la ejecutiva del PSOE en manos de Aitor Bouza frente a los concejales socialistas que se sentarán el lunes en el pleno.