Críticas do PP pola falta de previsión nas obras do Pombal

Adrián Villa e José Ramón de la Fuente, concelleiros do Partido Popular de Santiago, mantiveron unha reunión con case 20 veciños e veciñas da rúa do Pombal afectados por unha obra que se prolongará durante case un ano. “Logo de escoitar as diferentes problemáticas que esta actuación provocará no día a día” desta veciñanza, Villa quixo remarcar a “incompetencia” dos nacionalistas, que, “unha vez máis con ocultismo, sen unha convocatoria oficial e con improvisacións, informaron á veciñanza tan só seis días antes do inicio da obra”. Dende o PP din que nesta cuestión tamén quedou evidenciada “unha absoluta falta de previsión e coñecemento das necesidades dos residentes”. De la Fuente denunciou que non se prevexa un acceso durante os traballos a vivendas e garaxes, tal e como si se adoita facer en obras de similares características. Os edís populares enumeran problemáticas como “o abastecemento de gasóleo, acceso a garaxes e, o máis importante, a recollida de numerosos residentes de avanzada idade con problemas de mobilidade ou de nenos pequenos que aínda van en silliña”.