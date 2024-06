O PSdeG de Santiago insta a Sanmartín a recuperar o diálogo sobre as VUT

“As vivendas turísticas están prohibidas no casco vello de Santiago e limitadas en toda a cidade grazas ao Partido Socialista. Nós, con Bugallo, aprobámolo o 16 de febreiro do 2023. O BNG non prohibiu nada, abstívose, e o PP votou en contra de limitalas”. Son declaracións de Aitor Bouza, Secretario Xeral da Agrupación Socialista de Santiago, nun comunicado enviado aos medios neste domingo.

No escrito os socialistas denuncian que “a alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, nin ten criterio nin dialoga nin sabe que facer coas vivendas turísticas. Pola falta de criterio dos nacionalistas, o ano pasado non votaron con nós, que fomos os que limitamos as vivendas turísticas. Será ela a que teña que explicar os seus cambios de opinión antes da campaña electoral e despois”.

Constitución urxente da mesa para declarar mercado tensionado

Por todo isto, Aitor Bouza quiso recordarlle na nota de prensa a Sanmartín que “está en minoría e debe traballar polo diálogo”, e que foron eles os que puxeron límite ás vivendas turísticas, e agora reclaman á nacionalista que constitúa a mesa para a declaración de Santiago como mercado tensionado, o que frearía os prezos dos alugueres.

Para rematar, afirman que a deriva de Sanmartín aínda foi a peor xa que “para tapar a súa irresponsabilidade e falta de criterio, celebra mañá un pleno para que pareza que fai algo cando nin é decisivo e podía aforralo colgando un papel de trámite na web do concello”, explican os socialistas composteláns.