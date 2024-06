O PSOE compostelán insta á Xunta a paralizar as obras da senda ciclista que atravesa o Banquete de Conxo

O grupo municipal socialista insta á Xunta de Galicia a paralizar as obras da senda ciclista que atravesa o bosque do Banquete de Conxo. Fano despois de que, iniciadas as obras, “quedara demostrado que é unha actuación agresiva que para nada responde aos criterios de mínima intervención nun ámbito tan sensible”. Así o denuncia Mercedes Rosón, que defenderá no Pleno ordinario do vindeiro xoves unha proposición na que se lle solicita ademais ao Consello Internacional de Monumentos e Sitios (ICOMOS) un informe que avalíe o impacto desta infraestrutura no ámbito do Mosteiro de Santa María de Conxo, o Bosque do Banquete e a contorna de Santa María de Sar.

“É incomprensible a obcecación da Xunta con serrar o bosque do Banquete de Conxo para executar a súa senda ciclista que une con San Caetano”, sinalou Rosón que, engade, ademais, a “pouca utilidade práctica” de esta infraestrutura en materia de mobilidade: “É un deseño que responde máis a un uso recreativo”. Neste sentido, lembra que o goberno socialista de Bugallo presentara xa en febreiro do 2023 alegacións a todo o proxecto instando á administración autonómica a reconsiderar os tramos que afectan a eses tres ámbitos.

Unhas alegacións nas que se instaba a buscar outras alternativas que implicasen “a mínima intervención posible”, empregando os camiños existentes sen amplialos e sen proceder ao aporte de materiais artificiais na procura dunha solución que provocase “o menor impacto posible”. De feito, propuñan que se substituíra o itinerario que atravesa o Banquete por unha alternativa que transcorría polo aparcadoiro do Hospital Provincial.

Logo dun encontro coa asociación veciñal de Conxo Aberto no que participaron tamén o portavoz socialista, Gonzalo Muíños, e a edil Mila Castro; Rosón argumenta que o proxecto que a Xunta está a executar “podería non ser compatible” co proxecto municipal do Eco-Bosque-RíoSar, unha actuación que precisamente persegue a recuperación do hábitat fluvial do bosque do Banquete de Conxo e do río Sar, financiado ademais con fondos Next Generation, e que, “para nada permitiría, por exemplo, a pavimentación dos camiños ou a instalación de máis luminarias”, apuntou a edil socialista.