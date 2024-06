Empieza hoy el ciclo de cine al aire libre en la Alameda de Santiago: estas son las cuatro películas programadas

Este lunes arranca el ciclo de cine al aire libre de la Alameda de Santiago, que acogerá hasta este jueves, 27 de junio, cuatro películas. Esta iniciativa está organizada por la Consellería de Mocidade de la capital gallega.

'As Bestas' será la encargada de abrir el ciclo desde las 22.30 horas de este lunes. La película, protagonizada por Luis Zahera y dirigida por Rodrigo Sorogoyen, recibió el Premio Goya a la mejor película en 2023.

Programación del ciclo de cine

Mañana, 25 de junio, será el turno de 'Call me by your name', protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer.

La película de Luca Guadagnino, basada en la aclamada novela de André Aciman, cuenta la historia de amor entre un joven de 17 años con un amigo de su padre.

El miércoles, 26 de junio, será el turno de 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, que narra la historia de dos solteras que se quedan embarazadas de forma accidental. Está protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit.

El cierre del ciclo de cine al aire libre correrá a cargo de 'Cuñados', la popular comedia protagonizada por Xosé Touriñán y Miguel de Lira. Será el jueves, 27 de junio, a las 22.30 horas.