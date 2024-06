El PSOE mantiene el ‘bloqueo’ a la regulación de las VUT: “Sanmartín nin ten criterio nin dialoga"

El Pazo de Raxoi acoge este lunes (17.30 horas) un Pleno extraordinario con dos puntos en el orden del día. En primer lugar, la aprobación inicial de la modificación del PXOM número 1 en el ámbito de la OE-6 Xoán XXIII. Posteriormente, se abordará la “aprobación inicial do proxecto da Ordenanza que regula a comunicación ao Concello de Santiago de Compostela dos usos de hospedaxe asimilados a vivenda”, un punto que se debatirá con el voto –la abstención– del grupo municipal socialista ya de partida sobre la mesa, después de que este viernes la dirección local del PSOE compostelano ordenase no apoyar la ordenanza de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que propone el actual gobierno local y que, según el secretario xeral de la Agrupación Socialista de Santiago, Aitor Bouza, “no regula” los usos preexistentes –“quedan absolutamente en un limbo”– y que, por lo tanto, “incumple el Plan Xeral”.

Tras la decisión de la dirección del PSOE compostelano, que provocará que no se aprueba en el Pleno de hoy el borrador de la ordenanza que regulará las VUT, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, hacía un llamamiento este sábado a la “responsabilidad” para “no dar marcha atrás” en un proceso, indicaba, que “ya fue iniciado en mandatos anteriores” y que tiene como objetivo “proteger el uso residencial”. “Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, a hablar con todo el mundo, pero entendemos que hubo ya reuniones. Creo que todo el mundo tiene los informes y conoce la situación. Lo único que me corresponde como alcaldesa es solicitar la responsabilidad para todo el mundo con la ciudad”, subrayaba Sanmartín, quien añadía que a ella no le corresponde “hacer especulaciones” sobre cuestiones internas de los grupos políticos e incidía en que “hay un proceso iniciado” y “no se debe dar marcha atrás”.

Diálogo

No obstante, el cruce de declaraciones continuó en la jornada de este domingo, después de que el PSOE de Santiago le recordase a la alcaldesa que “ten que dialogar porque está en minoría”. “Goretti Sanmartín nin ten criterio nin dialoga nin sabe que facer coas vivendas turísticas. Pola falta de criterio dos nacionalistas, o ano pasado non votaron con nós, que fomos os que limitamos as vivendas turísticas. Será ela a que teña que explicar os seus cambios de opinión antes da campaña electoral e despois”, afirmó este domingo Bouza, quien se refirió “á deriva” en la que está inmersa, dijo, la regidora de la capital gallega. “Para tapar a súa irresponsabilidade e falta de criterio, celebra mañá [por hoy] un pleno para que pareza que fai algo cando nin é decisivo e podía aforralo colgando un papel de trámite na web do concello”, indicaron desde el PSOE, que le reclama al BNGque “constitúa a mesa para a declaración de Santiago como mercado tensionado, o que frearía os prezos dos alugueres”.

“As vivendas turísticas están prohibidas no casco vello de Santiago e limitadas en toda a cidade grazas ao Partido Socialista. Nós, con Bugallo, aprobámolo o 16 de febreiro do 2023. O BNG non prohibiu nada, abstívose, e o PP votou en contra de limitalas”, señalaron ayer en la Agrupación Socialista de Santiago, donde no se contempla otro escenario que no sea la abstención de los seis concejales del grupo municipal del PSOE en la Corporación municipal, pese a que algunos miembros de las filas socialistas en Raxoi son partidarios de no impedir que salga adelante esta ordenanza, lo cual evidencia, una vez más, la división interna que se vive desde hace meses en el PSOE de Santiago.

Cambios en el personal eventual del grupo municipal socialista

Muestra de ello es que también este lunes, tras la celebración del Pleno Extraordinario en el Pazo de Raxoi, la Comisión Executiva Municipal del PSOE de Santiago se reunirá en la sede del partido para abordar un único punto en el orden del día: ratificar la propuesta de modificación del personal eventual del grupo municipal socialista. Desde el PSOE indicaron que estos cambios forman parte de un proceso habitual en un partido y que obedecen a la intención de designar personal de confianza que se adecúe a la nueva dirección de la Agrupación Socialista.

