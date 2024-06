Festas do Barrio de San Pedro: “Nós saímos, xuntámonos e cantamos que o barrio é noso e queremos enchelo de valor”

“Non precisan presentación..., as XXI Festas do Barrio de San Pedro - Santiago de Compostela. Seis días de música, danza teatro, cabezudos, lectura, contos, ciencia e máis”, así presentaba en sus redes sociales una celebración que comienza hoy la Comisión de Festas do Barrio de San Pedro. Como expresa, “e sempre para todes: pequenes, grandes, modernites, es de sempre, es que vindes de lonxe, es que moramos aquí, e veciñe que nunca baixou e será o primeiro ano...”. Este festival de la “vida comunitaria” dará vida al barrio de San Pedro hasta el próximo domingo.

Estas fiestas autogestionadas del barrio se realizan gracias a las aportaciones tanto del vecindario, como de los comercios, los ingresos de barra, el tejido asociativo de la zona y los voluntarios. En su página para recoger donaciones para la festividad, la asociación indica que aunque la gente del barrio se une para celebrar, también lo hace para reivindicar, “ ante a subida dos alugueres, os intentos de individualizarnos e meternos na casa: nós saímos, xuntámonos e cantamos xuntas que o barrio é noso, e querémolo encher de valor, música, diversidade e todo o que nos fai nós”, como expresa la organización.

Marta R. Boo, que forma parte de la comisión que organiza las fiestas, apunta que “non só é un espazo de festa e de ocio, tamén é un espazo de implicación e de reivindicación”. Como indica, esta idea estará representada a lo largo de la festividad. “Sentimos que temos que facelo, e tamén é o momento político para posicionarnos. Entón, haberá algunha sorpresa, como nos cabezudos, con guiños sobre isto, pero tamén co tema que está pasando en Gaza. Sempre se fixeron, porque o que está acontecendo no mundo tamén nos importa”.

Como cada año, las actividades estarán distribuidas a lo largo de todo el barrio, y en esta ocasión para facilitarle la búsqueda a la gente, han incluido un mapa de la zona en el folleto de la programación, donde la calle está fraccionada en piezas de distinto color y forma, que se colocan al lado de cada actividad para ubicarla más fácilmente.

“Non hai un plato forte, cada cousa ten o seu público”

Las fiestas comenzarán hoy a las 18.00h, con un Obradoiro de Cabezudes na praza de Iqbal Masih, para el que es necesario traer una caja, tijeras y pincel. Más tarde, a las 19.00h, habrá una Merenda das Letras, en Praza da Lectura. A las 20.00h, el colectivo Galiza Emocional organizará una yincana fotográfica en el local de la comisión titulada Lembras... o Barrio?. Por último, a las 22.30h, en el Cineclub Bonaval, se proyectará A poeta analfabeta, de Cósmicas Producións, actividad para la que recomiendan acudir con ropa de abrigo.

“Non sabería decirche un plato forte, cada cousa ten o seu público”, así respondió Boo ante la pregunta de cuáles son las estrellas de la celebración, ya que es un programa extenso que recoge desde conciertos a presentaciones de libros, olimpiadas, actividades sobre la memoria del barrio, cine, talleres, verbenas, espacios de ciencia, etc.

“O día de foliada é importante, sobre todo porque é o día que máis nos costa atopar voluntariado. Por exemplo, a romería, que é un clásico e ten moito éxito, o sábado tamén a sesión vermú coa orquestra é un gran reclamo, e este ano repetimos grupo co Trío Rever”, como contó Marta R. Boo a este periódico.

La programación del martes al viernes será exclusivamente por la tarde, y recogerá varios conciertos como los del jueves a partir de las 22.00 horas en la Praza 8 de Marzo, con Bailai Malditos, Maricarme e Foliada a las 00.50h. El viernes en el mismo sitio comenzará la Noite do Lastro a las 22.00 horas, con Ulex, Ash Diz y Yaha DJ. “Este ano nos grupos do venres temos un noviño, Ash Diz, que están agora emerxendo” según subrayó Marta R. Boo. Estos días, también se celebrará una aula abierta de baile tradicional el jueves a las 21:00h, y también la presentación de libro A Santiago por San Pedro de Eugenio González el viernes a las 19:00h.

Pero los días grandes serán el sábado y domingo que comenzarán a las 11:00h con las Alboradas. El sábado, las 12:14h en Praza da Ciencia, comenzará Que pintas nesta festa?, un obradoiro itinerante de acuarela con María Meijide. Al medio día, en le calle actuarán The Sar Swing Quintet y Trío Rever, este último en la sesión vermú. Por la tarde, entre juegos, danzas y obradoiro, la Banda Municipal dará una actuación a las 2000h, y más tarde, a las 22..00h, comenzará la verbena, que tendrá al barrio de San Pedro en pie hasta pasadas la 1.00 de la mañana.

El domingo, tras las Alboradas, a las 13.00h habrá una exhibición de baile tradicional en la Praza 8 de Marzo y, al mismo tiempo en Belvís, tendrá lugar la Grande Romaría, con juegos tradicionales y bingo musical.

Por último, cabe destacar el Espazo Ciencia, que tiene programadas diferentes actividades desde el viernes al domingo, con la muestra Mundo Quark: Danza Cuántica, un vermú Monolóxivo Científico, un Roteiro Paxareiro y un Obradoiro de GIF’s de barrio.

Que los vasos sean realmente reutilizados

La comisión anima a que los asistentes lleven sus propios vasos de casa o a que opten por comprar uno en las barras. “O que nos está pasando é que cada ano temos que facer novos, e tendo en conta que nesta ocasión serán 3.000, os vasos non son realmente reutilizables, son dun só uso e cada ano hai que facer novos”, destacaba Boo desde la perspectiva de la organización, y apuntaba que “igual que nos acostumamos a levar a bolsa da compra no bolso, pois levar o vaso na bolsa”. La idea, insistió, es que a la mañana siguiente, San Pedro “non pareza un campo de batalla”.