Las obras del Pombal provocan cambios en siete líneas de autobús de Santiago: estas son todas las restricciones de tráfico

Las obras de reurbanización en la rúa do Pombal de Santiago arrancan este martes y se desenvolverán en tres fases con una duración estimada de ocho meses.

El cierre total de la mencionada calle en ambos sentidos de circulación provocará modificaciones importantes en el transporte urbano de la capital gallega.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles de la obra, así como las circulaciones permitidas y los cambios en el transporte urbano.

Tres fases

Las obras del Pombal se ejecutarán en tres fases y provocarán los siguientes cambios en el tráfico:

Durante todas las fases la calle permanecerá cortada al tráfico , pudiendo solo circular vehículos de servicios y emergencias. Se habilitarán, además, pasarelas para cada uno de los portales que se vean afectados por las obras.

, pudiendo solo circular vehículos de servicios y emergencias. Se habilitarán, además, pasarelas para cada uno de los portales que se vean afectados por las obras. Primera Fase (del 26 de junio al 1 de julio; cinco días) : la travesa do Cruceiro do Gaio estará cortada al tráfico. En la rúa do Pombal se habilitará la acera derecha para el tránsito peatonal en sentido de bajada, quedando inhabilitada la acera izquierda.

: la travesa do Cruceiro do Gaio estará cortada al tráfico. En la rúa do Pombal se habilitará la acera derecha para el tránsito peatonal en sentido de bajada, quedando inhabilitada la acera izquierda. Segunda Fase (del 2 de julio al 2 de septiembre; dos meses) : la travesa do Cruceiro de Gaio continuará cerrada. Se habilitará la acera izquierda en la rúa do Pombal y la derecha solo será accesible para residentes y usuarios. Esta situación se prolongará hasta el final de la obra.

: la travesa do Cruceiro de Gaio continuará cerrada. Se habilitará la acera izquierda en la rúa do Pombal y la derecha solo será accesible para residentes y usuarios. Esta situación se prolongará hasta el final de la obra. Tercera Fase (del 3 de septiembre a febrero de 2025; seis meses): se habilitará el tráfico por la traveso do Cruceiro do Gaio.

Circulaciones permitidas

Durante todas las obras del Pombal se permitirá circular por la rúa San Clemente, así como acceder al aparcamiento con único retorno hacia Campo da Estrela.

Se permitirá, además, circular de rúa Campo do Cruceiro do Gaio a Cruceiro do Gaio y Poza de Bar. Con todo, cabe recordar que la Travesa do Cruceiro do Gaio estará cortada al tráfico.

Modificaciones transporte urbano

Las obras de reurbanización afectarán a siete líneas del autobús urbano de Santiago.

Las líneas 4, 8, 9, C2, C4, P1 e P7 verán modificados sus horarios y recorridos.

Todas estas modificaciones pueden consultarse desde la web de los autobuses o bien en el siguiente documento: