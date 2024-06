Educación licita las obras de ampliación del instituto Eduardo Pondal: se invertirán 3,1 millones

La Consellería de Educación licita hoy las obras de ampliación del IES Eduardo Pondal, que finalmente implicarán una inversión de 3,1 millones de euros. En la previsión inicial se contemplaba un gasto de dos millones, si bien se tuvo que ampliar "unha vez que vimos unhas cuestións que había que introducir a maiores e tendo en conta os custos dos materiais". Así lo explicó esta mañana el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, durante su visita al instituto compostelano.

La idea inicial es que a finales de septiembre o principios de octubro estean adjudicadas las obras para iniciarlas en el mes de noviembre. "Se non se torce nada a inicios do curso 25 estarán os case 1.000 metros cadrados novos a disposición da comunidade educativa do instituto", pronunció Román.

El centro tendrá ocho aulas más, nuevos espacios y aseos renovados. También se cambiarán las calderas de gasóleo por biomasa y habrá una ampliación de la biblioteca, entre otras acciones que tienen el objetivo de "mellorar o instituto no seu conxunto".

Las actuaciones se compaginarán con las clases. A pesar de que pueda haber alguna interferencia, Román Rodríguez asegura que "estamos moi acostumados a compaxinar a actividade lectiva coa execución de obras". Para minimizar las dificultades en el desarrollo de la obra el conselleiro ve prioritario que "o directivo e a empresa se coordinen coas unidades técnicas correspondentes".

En la actualidad el Eduardo Pondal acoge a 600 alumnos/as de Educación Secundaria y Bachillerato, un instituto que crece con el paso de los años "porque está nunha zona da cidade onde hai certo crecemento demográfico que fai necesario ampliar as infraestruturas para dar acollida ao alumnado".

Concentración de la CIG en San Caetano para pedir reducción de ratios

Esta mañana se celebró concentración frente a la sede de la Consellería, en San Caetano, para clamar por la reducción de ratios o mejores horarios docentes entre outras cuestiones. Sobre ello, Román Rodríguez aseguró que es habitual que una organización sindical haga protestas o reclamaciones en este momento del año. "Todos os anos, en certa medida, hai unha liña de estabilidade nas políticas públicas educativas e iso da resultados que se ven no informe PISA ou nos informes comparativos do propio Ministerio. Todo é mellorable, pero en practicamente todas as variables que miden a calidade e a equidade do sistema educativo e a xeración de igualdade de oportunidades, Galicia sempre está en postos destacados", comenta. Rodríguez apuesta por una línea continuista en las políticas educativas con constantes avances "pensando na mellora do sistema educativo tanto a nivel organizativo como a nivel puramente académico". La administración, en palabras de Rodríguez, "ten que xestionar uns recursos finitos que sempre procuramos aplicar do mellor xeito posible".