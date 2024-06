Esta es la empresa encargada de los Fuegos del Apóstol de este año: cómo será y cuánto durará el espectáculo pirotécnico

Ya conocemos la empresa que se encargará de los esperados Fuegos del Apóstol de este año.

El Concello de Santiago acaba de adjudicar el contrato "Servizo de deseño, producción, montaxe e realización do espectáculo pirotécnico das festas do Apóstolo 2024 do Concello de Santiago" a la empresa Pirotecnia Igual por un importe de 216.590 euros.

Se trata de la "oferta máis vantaxosa de todas as presentadas", según informan desde el concello compostelano.

Así, la empresa catalana volverá a ser la encargada de hacer disfrutar a compostelanos y visitantes los próximos 24 y 31 de julio, desde las 22.30 horas.

📢Adxudicado o contrato dos Fogos do Apóstolo á empresa Pirotecnia Igual



+info👉https://t.co/K90ndi9DE1 #XuntadeGoberno pic.twitter.com/SchBhkXtmN — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) June 26, 2024

Cómo será el espectáculo

En la jornada del 24 de julio, el espectáculo de fuegos artificiales se lanzará desde tres localizaciones de la capital gallega: la Alameda, la Escalinata de Fontiñas y desde la Cidade da Cultura, con una duración aproximada de unos 18 minutos.

Por su parte, el espectáculo pirotécnico del 31 de julio será desde la Alameda y tendrá una duración aproximada de 16 minutos.

El diseño, la producción, la realización y la ejecución de ambos espectáculos correrá a cargo de la empresa catalana, así como los trabajos de transporte, montaje y retirada del material necesario; y los relativos a la seguridad y vigilancia.