La curiosa performance para reclamar fuentes con agua en el barrio de San Pedro

En una lúdica y afinada reivindicación, el Coro Comunitario residente en la Escola Unitaria, integrado por 30 personas y dirigido por el músico compostelano Xabier Mera, se alzó este martes en melodía para exigir que las emblemáticas fuentes del barrio de San Pedro vuelvan a tener agua. Bajo el lema "Queremos fontes con auga!", el coro celebró el fin de curso con una performance que resonó con fuerza en las redes sociales.

Un canto de protesta

"Onte no Coro Comunitario festexamos o remate deste curso reivindicando que no barrio as fontes volvan ter auga. Polo dereito á cidade, a estar nas rúas e habitar o espazo público sen consumir e con humanidade," compartió Mera en su publicación en Instagram. Con esta declaración, el director del coro resumió el espíritu de la actuación: una demanda por espacios públicos accesibles y humanos.

La actuación no solo se centró en la música. Pilar Garcia Rego, soprano del coro, declamó parte de su poemario War is Over. El mensaje es claro: las fuentes, más que simples infraestructuras, son símbolos de comunidad y accesibilidad, necesarios para el bienestar de todos los ciudadanos. Las tres situadas en el barrio de San Pedro, la del Cruceiro, la de la Angustia y la de Porta do Camiño están en la actualidad secas. "A do Cruceiro", explica Mera, "ten pulsador, pero bota catro gotas de nada".

Tres fuentes sin agua en el barrio de San Pedro

Fuente de Porta do Camiño

En la entrada del Camino Francés a la zona monumental de Santiago, se encuentra la Fonte de Porta do Camiño, "que xa non recordo cando deixou de botar auga", di Mera. Este lugar era fundamental para los peregrinos, quienes saciaban su sed y se lavaban tras el largo camino. Escritos de los siglos XVI y XVII indican que esta fuente es de construcción muy antigua. Los documentos del siglo XVI resaltan su importancia utilitaria, ya que contaba con un pilón para dar de beber a los animales al final del camino. D. Gregorio de Seoane, en la Real Provisión de Carlos V, indicaba que esta fuente, junto con tres más, echaban poca agua y, en algunos casos, ninguna.

Planos fechados en 1744 representan la fuente como una estructura cuadrangular con escalones descendentes, sugiriendo que el surtidor estaba por debajo del nivel del suelo y contaba con un manantial propio. En el siglo XIX, se dotó a la fuente con una arquitectura monumental, transformándola en una estructura cúbica con un pináculo de alcachofa y el escudo de la ciudad en su parte frontal. Los escalones descendentes dan acceso a los dos caños del manantial.

Javier Rosende Novo

En 1834, el Ayuntamiento reedificó la fuente, otorgándole una tipología de "templete" que recuerda a las fuentes romanas parietales.

Los miembros del coro comunitario de la Unitaria en la fuente del Cruceiro de San Pedro / cedida

Fuente del Cruceiro de San Pedro

La retirada de la fuente pública del Cruceiro de San Pedro con las obras de Concheiros generó malestar entre los vecinos y provocó polémica en redes sociales. Aunque inicialmente no estaba prevista su reposición --se quitó para facilitar el giro de los vehículos--, finalmente se decidió reubicarla en otro sitio de la plaza.

La fuente, cuyas piedras fueron numeradas, se sitúa ahora en la fachada de las casas situadas en el centro del Cruceiro. Aunque la fuente data de los años 50, los vecinos insisten en que es una parte integral de la vida del barrio.

Fuente de San Mauro da Angustia

Esta fuente barroca se encuentra en el Campo da Angustia, en el extremo de la ciudad medieval, donde los caminos se bifurcan y se situaba el cementerio de los ajusticiados.

La fuente tiene una pila que pudo servir como bebedero para los caballos y los animales domésticos. Dispone de un soporte con dos hierros para apoyar los recipientes mientras se llenan. Como la pila es baja, también presenta un posadero en el muro derecho.

La fuente de San Mauro de la Angustia / Compostela verde

La fachada presenta un caño de bronce por donde algún día fluyó un chorro de agua. En la parte superior, sobre un querubín con las alas extendidas, se encuentra una imagen en altorrelieve de San Mauro, cobijada bajo una gran vieira que sobresale del frontón de un bajorrelieve con forma de arquitectura arquitrabada con techo a dos aguas y rematado por una cruz.

San Mauro aparece representado con su iconografía más tradicional de hombre barbado y de avanzada edad, vestido con el hábito de la orden de San Benito y la cabeza cubierta por una capucha.

Un verano sin agua pública

"Bo verán, mantédevos á fresca e non pasedes sede!", concluye Mera en su publicación, deseando a todos un buen verano y subrayando la importancia de estas fuentes para mantenerse fresco y saciar la sed en los días calurosos. La actuación del coro no solo fue un cierre festivo del curso, sino también un acto de protesta pacífica y esperanzadora por la recuperación de espacios públicos vitales. En un mundo donde el espacio público a menudo está condicionado por el consumo, actos como el de este coro comunitario son un recordatorio vital de que estos espacios deben ser accesibles y disfrutables por todos. La reivindicación por las fuentes del barrio de San Pedro es, en última instancia, una reivindicación por una ciudad más humana, inclusiva y vivible para todos sus habitantes.