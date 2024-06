Rosario Raro: "La periodista Martha Gellhor fue la única mujer en el Desembarco de Normandía"

Rosario Raro, que atiende a EL CORREO GALLEGO en el hotel Virxe da Cerca, habla entusiasta de su nuevo libro on y off the record, una novela titulada Prohibida en Normandía, editada por Planeta, visitó Santiago. Su agenda es intensa, pero rehúye el exceso de café (“Me altera”, dice) y se centra en esa otra energía que confiere el azúcar de la charla apasionada sobre libros, cine, viajes, cultura... Natural de Segorbe, (Castellón, 1971), doctora en Filología Hispánica, su libro la llevó al territorio del Desembarco de Normandía y a Hollywood: “Es increíble lo descuidado que está todo allí. El Paseo de las Estrellas está tan sucio que no se leen los nombres, y hay fans limpiando”, cuenta.

80 aniversario

El 80 aniversario del Desembarco de Normandía ha hecho que su libro tenga mayor foco porque se basa en aquel hito histórico. “Historiadora no soy, lo que sí que he hecho es viajar hasta los escenarios reales donde sucede la acción en cada caso, e incluso, muchos capítulos los he escrito donde ocurren, en Normandía, San Luis (Misuri), Hollywood y hasta en la cafetería Sunset Boulevard..., y lo hago porque intento que mis novelas sean una experiencia inmersiva, no que el lector sienta que le están contando una historia, sino que se sienta allí, que se pueda respirar, esa es la clave que busco, escribir para todos los sentidos, no solo para la vista, sino que también se sienta el tacto, el olor, y eso ayuda a tener una experiencia envolvente”, dice Rosario Raro, cuyo libro habla de Martha Gellhorn (1908-1998), “la única mujer que narró in situ aquella batalla decisiva” en los días finales de su matrimonio con el también escritor Ernest Hemingway.

Retó al poder

“Había una orden del alto mando aliado que impedía a las periodistas acreditarse en el desembarco, pero ella decidió seguir adelante a pesar de que a las periodistas que contravenían esas órdenes las condenaban a arresto domiciliario o a un campo de trabajo... Además, la consideración de las periodistas era muy diferente, a ellas las obligaban a jubilarse a los 55 años, y a ellos a los 65..., pero Martha Gellhor estaba muy curtida, en aquel 1944 tenía 37 años de los de entonces, y había estado ya en cinco guerras”, explica una autora que antes firmó libros como Volver a Canfranc (2015), La huella de una carta (2017), Desaparecida en Siboney (2019) y El cielo sobre Canfranc (2022).

La influencia del cine

“Me interesaba también contar la influencia del cine en esta operación, con el llamado mayor truco de magia de la historia, lo de crear el Ejército Fantasma para hacerles creer a los alemanes que iban a entrar por el Paseo de Calais, la parte más estrecha del Canal de la Mancha. De ese modo, mientras tenían a los alemanes mirando hacia allí, los aliados entraron por otro lado. Para el engaño, trajeron a 1.100 hombres de los estudios y escuelas de arte de Hollywood, ninguno de ellos militar, y así simularon que había 120.000 soldados en esa costa, para lo que montaron un gran estudio con un aeródromo falso, un puerto de pega, tanques hinchables y, aunque en Normandía hubo muchas bajas, gracias al engaño pillaron a los alemanes con la guardia baja, y eso evitó que se multiplicaran las víctimas”, concluye Rosario Raro sobre Prohibida en Normandía, esta novela cuya editorial permite aquí leer un fragmento online.