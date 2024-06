Bouza no piensa dimitir tras el cisma en el PSOE de Santiago: “Me siento apoyado por la dirección del partido”

La votación de la ordenanza de los pisos turísticos ha dejado ver claramente la complicada situación interna del PSOE compostelano. La fractura entre el grupo municipal y la ejecutiva, en manos del secretario general Aitor Bouza, venía de lejos, pero el lunes se evidenció como nunca antes cuando los seis concejales socialistas desobedecieron la orden de abstención. Fue un pulso en toda regla a Bouza, que no se plantea abandonar el cargo. “Me siento apoyado por la dirección del partido, por la ejecutiva local y por la militancia”, indicó ayer a EL CORREO GALLEGO.

Bouza asegura que contempló “con absoluta sorpresa” cómo los seis concejales socialistas levantaban la mano en el Pleno para apoyar la ordenanza presentada por el Gobierno de Goretti Sanmartín. En las 24 horas siguientes no ha hablado ni con la exconcejala de Urbanismo Mercedes Rosón, ni con el portavoz en el Concello, Gonzalo Muíños. Ambos ediles tomaron la palabra en el pleno para justificar su postura. “Estamos para velar por nuestros vecinos y por eso hoy vamos a votar sí y unidos, de forma decidida, valiente y muy responsable”, aseguró Muíños. Un día después, Rosón consideró “reveladoras” las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ayer pidió en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los ayuntamientos que asumiesen sus competencias en los pisos turísticos. “Santiago ya lo hizo”, dijo Rosón. “Ayer (por el lunes) dimos un paso más de forma coherente y leal con la ciudad y con lo que hoy vemos que defiende el Partido Socialista”, aseveró.

Los motivos

Bouza explica que ordenó abstenerse en la votación porque la ordenanza no iba a ilegalizar ningún piso turístico en la ciudad, eso ya lo había hecho el PSOE con el cambio del plan urbanístico. Simplemente se aprobaba la regulación para que las viviendas situadas fuera del casco histórico y las calles próximas puedan operar 60 días al año. Una medida que los concejales díscolos recordaron en el Pleno que era “socialista” y por lo tanto no podían votar en contra. Pero el secretario general había asegurado que también se habían comprometido a conceder una aministía a los propietarios que no disponían de licencia municipal para operar, pero sí se habían anotado en el registro de la Xunta. Bouza justificó ayer la orden de abstención para no dar un “cheque en blanco” a Goretti Sanmartín e instarla a impulsar otras políticas de vivienda, como el informe pendiente para declarar zonas tensionadas para el alquiler en la ciudad o la movilización de la vivienda vacía. “El Concello sigue sin hacer los deberes”, aseveró.

Mediación

La ruptura entre la dirección del partido y el grupo municipal augura meses complicados en el socialismo compostelano. Tras saltarse la disciplina de voto, la agrupación local socialista ha decidido iniciar los trámites para abrir un expediente disciplinario a los cinco ediles díscolos (la sexta, Marta Abal no milita en el PSOE). Bouza confirma que ayer ya estaba en manos del secretario provincial, Bernardo Fernández, uno de sus valedores en el partido. El secretario xeral del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, evitó pronunciarse el lunes sobre el pulso abierto entre la ejecutiva local y el grupo municipal: “Habrá que preguntar en la agrupación local, en el gobierno municipal y sobre todo en el ámbito provincial de A Coruña”, manifestó tras ser preguntado en Ourense. Fuentes del PSOE autonómico esperan que el conflicto se apacigüe en la provincia y no llegue a la sede de O Pino. “La dirección provincial está trabajando para que el partido funcione”, aseguran. La intención es que este ente intente mediar y reconducir la actual situación en el PSOE compostelano.

¿Qué sanción podría imponer el PSOE a los concejales que no acataron la orden del partido? Bouza indica que prefiere que ese tema lo aborde la ejecutiva provincial sin injerencias por su parte. El secretario general del PSOE compostelano desmiente también a las voces internas que lo acusan a él y otros responsables de la ejecutiva provincial y autonómica de realizar una maniobra para expulsar a parte del grupo municipal, dejar correr la lista hasta el número 11 que ocupó y convertirse en edil. “Estoy atónito con las cosas que se escuchan, esa página la cerramos hace tiempo”, asegura. “Aún en el hipotético caso de que se les expulsase, yo no entraría”, afirma. La unidad del grupo municipal complica esta hipótesis, dado que si todos los ediles son expulsados del partido podrían decidir en bloque mantener sus actas y dejar al PSOE sin representación en el Concello.

Pese a que la tensión ha alcanzado cotas máximas, Bouza indica que en los próximos meses seguirá al frente del partido en Santiago. “¿Por qué tendría que dimitir? si yo fui por el manual de libro”, se pregunta. “Yo voy a seguir haciendo lo que llevo haciendo ocho meses que es intentar reconectar con la vecindad que no conectó con nuestro proyecto en las municipales y recuperar ese impulso, mi intención es que no haya problemas, estaré para alcanzar acuerdos y no para buscar problemas y conflictos”, asevera.

Cambios del personal de confianza

El portavoz del grupo municipal socialista, Gonzalo Muíños, podría tener que volver a decidir en breve si cumple con las órdenes de la ejecutiva local. Tras el pleno en el que se votaba la ordenanza de las viviendas de uso turístico, la agrupación santiaguesa se citaba a última tarde del lunes para cambiar el personal de confianza de los socialistas en el Concello. Aitor Bouza asegura que la decisión de cambiar tanto al jefe de prensa como a la jefa de gabinete estaba tomada desde hacía tiempo y coincidió el día que los concejales incumplieron la disciplina de voto por casualidad. El secretario general de los socialistas compostelanos aseguró que en la tarde de ayer la decisión iba ser trasladada a Muíños. “Espero que se cumplan los estatutos, pero a parte confío en que va a ser así”, augura Aitor Bouza sobre el comportamiento del concejal. Fuentes del grupo municipal aseguraron que a última hora de la tarde que no se la habían comunicado.

Aunque el partido ordene la sustutición de los cargos de confianza para contratar a otro personal, es el portavoz municipal el que tiene la capacidad de renovarlo. Muíños debería comunicarlo al Concello para que se extinga la relación laboral y se puedan contratar nuevos asesores más próximos a la actual ejecutiva. Ambos afectados formaban parte del gabinete del exalcalde, Xosé Sánchez Bugallo.

Pero el portavoz municipal podría optar por mantener el pulso iniciado el pasado lunes y volver a desafiar a la ejecutiva local negándose a modificar este personal. De ser así, Gonzalo Muíños se enfrentaría a una nueva apertura de expediente disciplinario y la distancia entre los concejales díscolos y el partido sería aún más abultada.

