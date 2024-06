El triunfo en Santiago de la educación frente al racismo contra los gitanos

Como un auténtico día de fiesta, así celebraron este martes en el Centro Integrado de Formación Profesional Compostela la decena de integrantes del colectivo gitano que acaba de culminar su formación en diferentes etapas educativas en Santiago y sus familiares el logro, en un acto organizado por la Fundación Secretariado Gitano, en el que se reconoció el esfuerzo al que han tenido que hacer frente para derribar el racismo y la discriminación a la que todavía con demasiada frecuencia se enfrentan.

La joven compostelana de 18 años Coral Salazar Camacho tiene claro que “yo estoy aquí para romper barreras, es de mucho valor que una gitana vaya a estudiar, y vamos a seguir rompiendo barreras para que esos que discriminan se den cuenta por ellos mismos de lo que hacen”.

Con un ciclo medio en cocina y gastronomía recién aprobado, su intención es continuar formándose y estudiará otros dos años en la rama sanitaria, su primera opción pero que tuvo que desestimar al no haber plaza por exceso de demanda.

Un contratiempo que afrontó optando por cocina, consciente de que “estudiar me permite ver el mundo de otra manera distinta, aprendes muchísimas cosas y, claro, no vas a vivir del mercadillo, que ahora mismo está en una situación realmente preocupante, con lo que los jóvenes tenemos que levantar a esa población gitana que nos ha apoyado cuando éramos pequeños”.

Para Estrella Fernández Ferreruela, obtener el graduado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a sus 37 años supone dejar atrás “una espinita que tenía clavada desde que dejé los estudios a los 15 años”, ya que aunque durante todo este tiempo sí se ha formado haciendo diferentes tipos de cursos e intentó sacar la ESO por libre, no lo consiguió hasta que “me ofrecieron a través de ECCA, de la Fundación Secretariado Gitano intentarlo, y en cuestión de un año lo acabo de aprobar”.

Feliz y orgullosa, en primer lugar por ella misma, pero también porque “tengo tres hijos, la mayor tiene ahora 15 años, la misma edad a la que yo dejé de estudiar, y qué mejor que predicarle con el ejemplo cuando le digo que no deje de estudiar, que es algo de lo que yo siempre me he arrepentido”. Insiste en que “lo he hecho por mí, por sentirme bien, pero también para motivarle a ella y a mis otros dos hijos porque yo fui muy buena estudiante, nunca repetí curso y me encantaba, pero llegó un momento en el que me harté, solo quería hacer mi vida y estar con mis amigos, y cuando quise retomar los estudios me costó muchísimo, empezaba y volvía a dejarlo”.

Su intención es incorporarse al mercado laboral en el comercio, para lo que cuenta con el respaldo de la fundación en orientación laboral, dentro de un mundo en el que recuerda que “hoy en día también hay empresas en las que si no tienes la ESO, no te cogen”.

Con Coral Salazar recibieron en el V Encontro Educativo en Aberto la beca distintiva en estudios postobligatorios Isaac Giménez, Diego Jiménez y Simón Jiménez, mientras que como graduados de la ESO, además de Estrella Fernández, lo hicieron Leticia Hernández, Rebeca León, Jonathan Dos Santos, Isabel León y Dolores Jiménez.

El objetivo, según Javier León, “recompensar a todas estas personas por el esfuerzo que han hecho y hacerles ver que realmente es importante que los gitanos estudiemos y que estemos ahí, al pie del cañón, cada día somos más y vamos a seguir siendo más y salir adelante con este proyecto educativo”.

Técnico de intervención por la no discriminación y la igualdad de trato, destaca la importancia de “romper con el racismo estructural y reivindicar que el antigitanismo es un delito agravado en el código penal, además de un delito racial”, y asegura que en sus poco más de dos meses en la fundación, se ha encontrado ya con unos cuatro o cinco casos de discriminación “en el ámbito de la vivienda, laboral o de servicios, que son los que más se ven”.

Es esta lacra persistente la que ha llevado a la Fundación Secretariado Gitano a impulsar iniciativas “que tengan su incidencia política y en las administraciones educativas para que pongan medios, profesionales especializados en orientación educativa, de forma que se trabaje en los centros toda la parte de discriminación y de la historia del pueblo gitano”, indica la coordinadora de la entidad en Santiago, Ana Isabel Suárez, quien recuerda que ya entre los niños gitanos de 11 años el índice de abandono escolar es muy alto, con un 40% que está repitiendo, y “el 86% deja sus estudios frente a un 13% de la población en general”.

Para la edil de Dereitos e Servizos Sociais del Concello de Santiago, María Rozas, encargada de colocar las becas a los recién titulados, son “un exemplo inspirador e motivador”, a los que quiso dar las gracias “por abrir camiño e demostrar toda esa capacidade que tedes e non deixalo, aínda que houbera moitísimos obstáculos e pedras”, y con la frustración como miembro de la administración pública de tener “un sistema educativo con moítisimas carencias”.

Tras comprometerse a seguir colaborando en favor de la plena inclusión, recordó que Raxoi colabora con 27.000 euros en el desarrollo de los programas educativos Promociona y ECCA, en los que este curso han participado 60 personas en Santiago.