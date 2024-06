El Orbital entra hoy en funcionamiento tras acumular un año de retraso en las obras

El nuevo enlace Orbital de Santiago entra hoy en funcionamiento tras acumular más de un año de retraso respecto a los plazos previstos cuando se iniciaron las obras en noviembre del año 2020. La inauguración contará con la presencia del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la subdelegada en A Coruña, María Rivas, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Tras una inversión que Blanco cifraba recientemente en 25 millones de euros, la infraestructura permitirá conectar la autopista AP-9, la autovía A-54 y los parques empresariales de Santiago. Además, mejorará la conexión con el aeropuerto y aliviará el tráfico pesado que ahora circula por el periférico, donde camiones y turismos se ven atrapados en retenciones cuando quieren entrar o salir de A Sionlla o A Costa Vella, dos áreas donde en los últimos años se ha incrementado notablemente la actividad comercial e industrial.

Un año de retraso

La espera se ha prolongado un año más de lo previsto principalmente debido a un desfase presupuestario que mantuvo las obras paradas durante varios meses, hasta que la UTE que ejecutó los trabajos y el Gobierno de España, que los financió, llegaron a un acuerdo económico para seguir adelante.

Más larga fue la espera desde que se empezaron a planificar las actuaciones, puesto que se comenzó a esbozar en el año 2005, con la elaboración del plan de accesos a la ciudad, y su diseño se completó en 2011 dentro del proyecto de la ampliación de la autopista.

Infraestrcutura clave

A principios de este mes, el presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, resaltaba que esta es una obra “demandada permanentemente pola asociación desde a posta en marcha do solo da Sionlla que agarda poida contribuír a desatascar o acceso do periférico SC-20, consolidar a Santiago como o nudo loxístico de Galicia e facilitar a atracción de proxectos internacionais ao achegar o Aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro a menos de dez minutos da área empresarial”.

A la espera del Orbitaliño

Una vez culminada la puesta en marcha del Orbital, el siguiente gran hito para impulsar la movilidad en esta zona es su hermano pequeño, el Orbitaliño, que cuenta con un presupuesto de otros 25 millones.

Enlazará A Sionlla con Costa Vella, además de permitir una conexión directa con la N-550 A Coruña-Vigo, la variante de Aradas y la carretera de Carballo. Tanto los representantes políticos como los empresariales consideran que se trata de una obra muy relevante, pero aún está lejos de ser una realidad.