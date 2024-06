A consanguinidade non é só de épocas pasadas: o 10% dos casamentos son entre persoas con parentesco

O libro El rostro de la consanguinidad, que acaba de publicar Edicións USC, recolle o dato de que no total da humanidade un 10% dos casamentos son consanguíneos, un concepto que fai referencia á relación natural de parentesco entre persoas que pertencen á mesma estirpe e teñen antepasados recentes comúns. No libro, presentado onte na Facultade de Bioloxía polos seus autores, os profesores e investigadores da USC Román Vilas, Gonzalo Álvarez e Francisco Ceballos, indícase que é unha cifra que incluso é superior en determinadas zonas de África e Asia, polo que resulta interesante realizar análises para poder detectar combinacións xenómicas relacionadas con enfermidades e tratar de evitalas ou palialas.

Foi Gonzalo Álvarez quen explicou durante a presentación que en Occidente ou en Norteamérica a prevalencia é máis reducida, pero que hai por exemplo algunhas sociedades subsaharianas nas que a taxa chega ata un 40%.

A consanguinidade é estudada no volume tendo en conta as súas dimensións histórica, antropolóxica, filosófica, estética, relixiosa e cultural, e sobre todo abordándoa desde a perspectiva xenética, incorporando os resultados de investigacións realizadas polos propios autores sobre a cuestión, por exemplo sobre familias famosas coma a dos Austrias-Habsburgo -con figuras coma a o último rei da dinastía en España, Carlos II, que sufriu depresión consanguínea-.

O profesor Álvarez lembrou que a consanguinidade “entraña problemas para a saúde humana” e que frecuentemente “a idea do gran público está baseada en tópicos e estereotipos” e é percibida como “algo marxinal asociado á deformidade física e moral”. Indicou ademais que o tema é “moi complexo” e que foi Charles Darwin -casado cunha prima súa- o primeiro investigador que constatou a existencia da “depresión consanguínea” con experimentos de reprodución de plantas, nos que aquelas que se autofecundaban producían menos sementes e morrían antes; de feito, un 30% dos seus propios fillos morreron na infancia.

A pesar de que se considera un fenómeno de épocas pasadas, Álvarez indicou que unha investigación recente sobre os datos xenéticos dunhas 500.000 persoas almacenados no UK Biobank revelou que unha de cada 8.000 persoas eran descendentes dunha unión de parentes de primeiro grao, é dicir, incestuousa (pai-filla, nai-fillo ou relacións entre irmáns). Así, a consanguinidade “atravesa épocas, culturas, clases sociais e continentes”.

Captura de pantalla do portal dixital de libros da USC coa información de "El rostro de la consanguinidad" / ECG

Román Vilas, así mesmo coautor da obra, sinalou que o núcleo do libro son traballos realizados na USC e que o volume é como “un mosaico no que se reflicte o rostro da consanguinidade”. Pola súa banda, o tamén coautor Francisco Ceballos salientou as dificultades de facer estudos sobre poboacións actuais porque poden non ser aprobados polos comités de bioética que deben analizalos.

O director de Edicións USC, Juan Luis Blanco Valdés, asegurou que o libro foi escrito por “esgrevios xenetistas que publican os seus estudos en revistas especializadas de alto impacto” que conseguiron nesta obra transmitir información “dun xeito ameno e literario” para transferir ese coñecemento ao gran público. Mentres, o director da ‘Biblioteca de Divulgación. Serie Científica’ na que se inclúe o libro, Jorge Mira, expresou o seu convencemento de que “o eco mediático desta obra vai ser amplo”.