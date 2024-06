Día del Orgullo en Santiago: “Buscamos ser unha cidade referente de acollida LGBTI+”

El 28 de junio de 1970 se celebró la primera marcha del Orgullo, que recorría las calles de Nueva York para mostrarse al mundo como un acto de liberación, un año después de la revuelta de Stonewall, también conocido como los disturbios de Stonewall, en la que años de lucha y reivindicación a favor de los derechos de las personas LGBTI+ resultó en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial en el pub conocido como Stonewall Inn. Desde entonces, existen miles de eventos del Orgullo Gay en todo el mundo, pero es importante recordar la lucha y el esfuerzo del colectivo a lo largo de la historia.

Por lo tanto, son muy importantes celebraciones como Compostela Diversa, organizada este año por el Concello de Santiago desde los departamentos de igualdad, turismo y comercio, y en colaboración con Avante LGBT+, ONG Movemento pola Paz y Deputación de A Coruña. La alcaldesa Goretti Sanmartín apuntó sobre esta fecha que “nun momento en que estamos vivindo unha ameaza a algúns dos dereitos que conquistamos ao longo dos últimos anos, faise máis preciso que nunca redescubrir de onde vimos para seguir reivindicando a nosa diversidade e loitando polos avances que fican por conseguir. O mes de xuño, que definimos xa como mes do Orgullo, é a oportunidade perfecta para facer chegar esa reflexión sobre a nosa memoria a todos os recunchos da sociedade, para seguir empurrando, xuntas, no camiño que nos queda por facer”.

Este mes, Compostela ha celebrado el Orgullo con una decoración que visibiliza una programación que informa y conecta y también incluye espacios de ocio. La celebración ha estado desde el 27 de mayo hasta finales de junio. Además, más de 200 establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad se han sumado a la iniciativa un año más.

Un colectivo que recuerda, conecta, educa y se abre

La memoria ha sido un tema recurrente entre las reivindicaciones que se impulsan este año. Recordar todo lo que vino detrás, la resistencia, la lucha colectiva, y emplearlo como herramienta necesaria para avanzar en la igualdad y en los valores éticos. Esto se pudo ver en la proyección del cortometraje gallego sobre identidad trans y el documental sobre la represión del colectivo, que el público pudo ver el sábado 22 en el visionado organizado en el Centro Sociocultural de Santa Marta.

La celebración también ha querido visibilizar al colectivo del extranjero y los problemas a los que se enfrentan, con el refugiado ruso y activista Roman Efremov dando una charla el día 20 en la Biblioteca Ánxel Casal sobre su experiencia estando de asilo en Santiago.

Estos temas y muchos otros se tocarán hoy en la lectura de la Declaración Institucional 28X, que se celebrará a las 11:00 horas en la praza do Obradoiro. Dentro del texto, el Concello de Santiago manifiesta su compromiso con la defensa y reivindicación de los derechos de las personas LGBTI+ con la erradicación de todas las formas de discriminación. En el texto expresan que acuerdan no sólo poner en funcionamiento el Servicio de Asesoramiento LGBTI+ que fue aprobado por el Pleno municipal, sino también en avanzar en la formación interna y en la revisión de los formularios municipales para garantizar un acceso igualitario y libre de discriminación de los servicios públicos municipales de los derechos de las personas LGBTI+, entre otros puntos.

Sacando a la luz temas como el ‘chemsex’ y otras preocupaciones del colectivo

Por su cuenta, el colectivo Avante LGBT cuenta con actividades propias, además de colaborar con las que se incluyen dentro del programa Compostela Diversa.

De las que ya se han celebrado estos días, destaca el cineforum al rededor del documental Chemsex, que se trata del consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual que como la organización explica, “organizamos co obxectivo de denunciar a falta de recursos específicos para persoas drogodependentes que consumen en contexto de chemsex, xa que teñen un perfil e necesidades moi diferentes a outras drogodependencias, e a política da Xunta é ignorar a súa existencia”.

Por otra parte, el Avante LGBT también expresa que este año recogen otras cuestiones pertinentes en la celebración del Orgullo. “Outras cuestións que recollemos no manifesto deste ano ademais das xa mencionadas serían o control dos prezos dos alugueres, a paralización do proxecto de Altri, a denuncia do asasinato racista de Henry o pasado nadal na Coruña, a supresión da Secretaría Xeral de Igualdade por parte da Xunta de Galicia, ou a colocación dunha muller tránsfoba á cabeza do Instituto da Muller por parte da ministra de Igualdade Ana Redondo”, como exponía la organización gallega del colectivo.

Reclaman mayor visibilidad para las actividades

A pesar de los esfuerzos por decorar las calles y programar actividades, algunos participantes de Compostela Diversa se quejaban de la falta de difusión que tuvieron ciertas actividades. Uno de los individuos que participó en el programa, explicaba como una de sus amigas con la que compartió su evento para que lo fuera a ver, le comentaba que ella no se había enterado de ciertas acciones.