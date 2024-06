"Eva Longoria fue muy amable en su visita a la Praza de Abastos"

La actriz Eva Longoria, con más de diez millones de seguidores en Instagram, visitó ayer la Praza de Abastos de Santiago para grabar imágenes de Searching for Spain, un programa de cocina para la cadena CNN americana. “Nos pidieron autorización por email sin dar muchos más detalles, no como en el caso de la visita de Gordon Ramsey, donde ya nos informaron de todo el operativo muchos meses antes y con más requisitos... Ella es guapísima, venía de blanco. Es bajita, como yo”, señala a EL CORREO GALLEGO Marta Rey, gerente del Mercado de Abastos.

Lo que compró

“Se mostró muy amable y simpática con todo el mundo, hablando en castellano. Compró cerezas, pepino, pimiento... Saludó a varias personas que trabajan en la plaza, como Pilar, Soraya, a muchas... Y aparte del rodaje, hizo compras y tomó algo en el Abastos 2.0. Tanto ella como su hijo, se acercaron a todo el mundo aunque, es verdad, que mucha gente no la reconocía. Hay veces que vienen famosos y los equipos de producción no dejan acercarse pero ella fue muy cercana. A veces no es fácil ser amable pero ella se mostró encantadora, siempre con una sonrisa. hace dos semanas, pasó por Bilbao para otra grabación”, cuenta Marta Rey, una de las pocas personas (o la única) que ayer trató a esta estrella del cine y la televisión sin hacerse una foto con ella. “Yo soy muy tímida, además, preferiría tener una foto con su ex marido, Tony Parker, que me encanta”, dice delatando su querencia por el ex jugador de baloncesto.

Nueva serie

En charla con TVG, Eva Longoria (Jacqueline Longoria Bastón), es una actriz de 49 años (nació el 15 de marzo de 1975 en Texas y tiene con raíces asturianas), que además visitó Ferrol, se confesó en Santiago fan de la carne.

“Soy de Texas y sé que la mejor del mundo es la carne gallega”, dijo quien se hizo famosa con la serie Mujeres desesperadas (2004 - 2012) y estrenó hace días en Apple TV: En tierra de mujeres, su primera aventura en el audiovisual español, con Carmen Maura.