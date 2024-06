O PP volve instar o BNG a publicar o calendario de rozas tras unha semana de verán sen avances

O Partido Popular de Santiago insiste en reclamarlle ao Bloque Nacionalista Galego que faga público o calendario de rozas, considerando que xa pasou unha semana de verán sen que se teñan iniciado estas tarefas.

A concelleira do PP de Santiago, Nerea Barcia, denuncia a falta de “transparencia, coordinación e xestión” no plan de rozas do BNG en todo o municipio compostelán. Segundo Barcia, os traballos de roza, limpeza e mantemento de marxes e drenaxes de viarios, carreiros fluviais e parcelas municipais, realizados tanto con medios propios como con empresas externas contratadas, evidencian “o claro desleixo dos nacionalistas, que non son quen de axustarse ás necesidades e demandas existentes”.

Barcia destaca a situación "surrealista" e "cada vez máis pintoresca", xa que, tras varias preguntas dos populares ao BNG sobre a falta de execución destes traballos, as desculpas seguen a sorprender, pois “segundo os nacionalistas, no mes de maio non se pode rozar porque chove”.

A concelleira subliña que “no último ano, Compostela leva padecendo un serio problema de limpeza, tanto nas zonas urbanas como no rural, polo que son numerosas as queixas dos veciños e veciñas acumuladas sobre este asunto”.

Barcia asegura que solicitou en varias ocasións que o departamento responsable destes traballos explicase cal é o plan de xestión de rozas, ou que fixeran público o "suposto" calendario que manexan, sen obter resposta.

Ante esta situación, o PP demanda que os nacionalistas expliquen que fai a empresa contratada, que cobra unha importante cantidade de cartos sen mostrar avances nos desbroces. Consideran imprescindible introducir melloras nos pregos de licitación deste servizo e poñer máis medios para cortar a maleza de forma máis axeitada, ou ter varias cuadrillas que traballen simultaneamente no norte e sur do termo municipal.

O PP de Santiago reitera ao BNG a necesidade de visitar máis o rural compostelán e atender as peticións da veciñanza, pois desde a última reunión coa concelleira de Medio Rural “seguimos sen saber o que está a acontecer coas rozas e o mantemento do rural de Santiago”.