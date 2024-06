Helena Egea: “Estoy haciendo lo que me da la gana, sin pensar en si es más o menos comercial”

Helena Egea acaba de lanzar un single de escucha (casi) obligada en varias plataformas, desde Spotify a Youtube, It just happened again. “Es el segundo sencillo del próximo disco”, dice quien integra la tanda de nuevos talentos al alza en Galicia. Aparte de actuar el pasado jueves en los estudios Mans de A Coruña en un foro organizado por la aceleradora Son Emerxente, que impulsa Paideia, esta cantautora, guitarrista y violinista, pasó antes por el ciclo Concertos na azotea, iniciativa de EL CORREO GALLEGO para promocionar la escena musical de Santiago.

En este ciclo que promueve ya actuaron Xabier Mera con Tato Rodríguez, Grande AmoreEspiño (en dúo: Alfonso Espiño y Fran Facal) y Zeltia Irevire (con Migui Carballido). “Con mucha ilusión y agradecida por invitarme a cantar en la terraza, hacen falta más oportunidades como esta”, de ese modo asegura que acudió esta pontevedresa afincada en Compostela a la cita a cielo abierto en la terraza de este diario.

Nuevo single

“Grabé este nuevo single con la producción de Juan de Dios Martín, y una banda formada por Manuel Gómez, a los teclados; Jorge Álvarez, a la guitarra; Nicolás Rodríguez, a la batería y Kike Calzonetti, al bajo”, explica sobre un tema “que tiene algo de ritmo disco” y un cuidado vídeo con dirección de Lara Caeiro de Soto, fotografía de Miguel Gomar y producción de Sara Herbón.

Clip a las afueras de Santiago

“A la gente le está gustando la canción, ya la venía poniendo medio a prueba en algunos directos y ahora, tras estrenarla, en mi trabajo me han dicho que es un tema que da energía para empezar bien el día, y, la verdad, es que sí, tiene un ritmo algo funky”, apunta sobre un tema cuyo clip “se grabó, en parte, cerca de una casa a las afueras de Santiago que parece un establo”, aclara en alusión al aire estadounidense que irradia ese clip que realza su buena voz, esa que ya fue parte en 2023 del Festival de la Luz en Boimorto (A Coruña), evento solidario anual que promueve en su tierra natal la conocida y multipremiada cantante gallega Luz Casal.

Ecos de Zaz

“Juan de Dios (Martín) dice que lo que le mola de nuestro trabajo conjunto es que estoy haciendo lo que me da la gana, sin pensar en si esto puede ser más o menos comercial”, asegura Helena Egea, que ya firmó con el citado productor coruñés (que ha trabajado con Amaral, Miguel Bosé, Xoel López o Pereza), una canción previa, Glass, de estilo distinto, al latir ahí más cerca del estilo acústico de la francesa Zaz. “Me gusta que cada tema sea distinto a nivel de ritmos. En mi repertorio hay un poco de todo. Hay algo de pop rock tradicional, hay algo de funky, que es un estilo que me gusta mucho...”.

Viendo a Glen Hansard

Hace un lustro, Helena Egea cantaba una versión de Summertime, el clásico de George Gershwin y antes, el Feeling good, de Nina Simone pero, desde hace tres años, trabaja para crecer más allá de la semilla de esas influencias. “Quiero centrarme en mis propios temas, darles una vuelta a canciones compuestas hace unos años, como It just happened again, y producirlas bien”, relata antes de hablar de su ocio formativo.

“Estuve hace poco viendo a Glen Hansard en la Capitol, me gustó y me sorprendió como maneja la voz, va de lo desgarrado a lo más finito, muy loquísimo. E iré a ver el 24 de julio a Chris Isaak en A Coruña”, apostilla Helena Egea que encara lo que resta de 2024 puliendo el resto de temas del mentado próximo álbum y preparando nuevas presentaciones en directo.