O Partido Popular propón que o Concello deseñe un plan municipal de inmigración

A concelleira do Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, propón a posta en marcha dun Plan Municipal de Inmigración, é dicir, que estableza un marco común de referencia que articule as liñas de actuación do concello en materia de migración nos vindeiros anos. “Suporía unha ferramenta que garantiría a acollida de inmigrantes, a súa integración social, cultural e económica e a potenciación da convivencia intercultural na cidade”, destacou a popular, segundo informa o partido nunha nota de prensa remitida onte.

O PP levou este asunto xa ao pleno ordinario celebrado este xoves no Pazo de Raxoi, onde quedou aprobado tras recibir o apoio do resto de grupos. O plan, informa o PP, debe conter obxectivos, medidas e actuacións dirixidas ás persoas migrantes, nas que se aborde as súas necesidades de forma integral e dende unha perspectiva inclusiva, lonxe de prexuízos e estereotipos.

“Grazas a isto obteríase a integración efectiva e a mellora das relacións, ademais da cohesión e convivencia coa veciñanza, sexa cal sexa a súa procedencia cultural, a través dunha estratexia municipal dirixida a este obxectivo”, engade Otero. O resultado será un marco común que recolla o conxunto de actuacións levadas a cabo polas diferentes areas municipais, coa colaboración das organizacións sociais que traballan pola integración e a promoción da poboación inmigrante, avanzando así na efectiva participación das persoas inmigrantes na vida social, económica, política e cultural da cidade.

Como indica Yolanda Otero, “Santiago debe contar cun instrumento que incida na mellora da calidade de vida das persoas que escolleron esta cidade para desenvolver o seu proxecto de vida, das persoas que se viron obrigadas a deixar a súa casa e país pola súa situación, polas desigualdades, pola guerra ou pola falta de oportunidades”.