Sanmartín enviará a la Xunta el informe sobre la tasa turística "en los próximos días" si Rueda no la recibe

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reiterado este sábado su intención de entregar personalmente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el informe sobre la tasa turística en la capital gallega. Sin embargo, advirtió que, si Rueda no accede a recibirla, lo enviará "en los próximos días".

"Pero nuestra intención es trasladarlo de manera directa", expresó Sanmartín tras participar en un evento de bienvenida para más de 60 niños pacientes oncológicos que completaron el Camino de Santiago, acto en el que también estuvo presente el presidente de la Xunta.

Llegada a la Plaza del Obradoiro de la asociación de voluntarios de Oncología Infantil de Málaga después de hacer un tramo del Camino de Santiago / Xoán Rey (EFE)

Sanmartín subrayó que el Ayuntamiento ya tiene preparado el informe y que prefiere entregarlo personalmente a Rueda debido a la importancia del tema. "Si no nos recibe, se lo mandaremos en los próximos días, pero nuestra intención era trasladárselo de manera directa", insistió.

Sanmartín subrayó que el Ayuntamiento ya tiene preparado el informe y que prefiere entregarlo personalmente a Rueda / Antonio Hernández

Respecto a la postura de Rueda sobre la tasa turística, la alcaldesa destacó que, en varias ocasiones, el presidente le había indicado que estaba dispuesto a considerar el informe y que no veía la idea de manera negativa.

"No le va a quedar más remedio, porque tenemos un informe que creo que es serio, sólido y contundente, y creo que hay un clamor social en Compostela sobre la necesidad de imponer esa tasa turística y además van por esa vía todas las ciudades europeas. Yo soy optimista. Creo que, independientemente de lo que él pueda pensar o no, yo me quedo con la idea de que va a tener que hacerle caso no solo a lo que diga este gobierno, sino a lo que dice el conjunto de la sociedad compostelana", afirmó Sanmartín.

Subida del canon de Sogama

En otro tema, respecto a la reciente propuesta de Sogama para aumentar el canon a los ayuntamientos que tratan sus residuos en su planta, Sanmartín señaló que aún no ha tenido tiempo de reunirse con el concejal y el personal técnico para discutir el impacto de este incremento. Indicó que la próxima semana analizarán las implicaciones de esta subida.

Sanmartín reafirmó que este aumento está relacionado con "un agujero que tiene Sogama" y criticó la apuesta de la Xunta por "un modelo contaminante, arcaico y obsoleto", que las directivas europeas obligan a cambiar y que, en su opinión, "es lógico que apliquen".