“Lady Gaga nos casó simbólicamente en San Petersburgo”

Hace dos años, Roman Efremov, llegó a Galicia junto con su pareja como solicitante de protección internacional. Para ellos no fue una situación fácil, pero sí una decisión que se vieron obligados a tomar por pertenecer al colectivo LGBTI+ y vivir en Rusia. Gracias a ayudas y mucho esfuerzo, han conseguido que Santiago sea su nuevo hogar, y hoy en día, Efremov es capaz de compartir su experiencia en charlas, como la que se celebró el día 20 de julio en Compostela dentro del programa de Compostela Diversa por el Día Internacional del Orgullo.

Sin duda, abandonar tu hogar y tu familia para irte a otro país extranjero a pedir asilo no es una elección fácil, ni una que se tome a la ligera. ¿Cuál fue la razón o el detonante, por así decirlo, que hizo que tomaras la decisión de abandonar Rusia?

Es muy complicado porque no creo que fueran cosas puntuales, si no varias situaciones a lo largo de toda la vida. A ver, yo empecé a salir con un chico, que hoy en día es mi marido, hace 12 años. Durante nuestra relación, acabamos viviendo juntos con su madre, porque ella era una persona bastante abierta. Aunque ella al final aceptó la realidad, creo que siempre tuvo la esperanza de que nuestra relación sólo fuera de amistad. Sin embargo el resto de la gente no fue tan comprensiva.

¿La población rusa ha sido siempre tan cerrada hacia el colectivo?

No, ha sido una situación que ha ido empeorando con los años. Después de que se disolviera la Unión Soviética, fue como si la población se relajara y de repente todo el mundo era mucho más abierto. Si lo piensas, el grupo t.A.T.u. es ruso, aunque al final todo el tema de que fueran lesbianas fuera puro marketing. Sin embargo, el gobierno se encargó de cambiar esta situación. Si no recuerdo mal, en 2012 o 2013 se aprobó una ley que prohibía la propaganda del colectivo para los niños y niñas, obligando a que se le pusiera a todo ese contenido un +18. A partir de ahí todo fue a peor.

¿Cuál dirías que fue la gota de rebosó el vaso?

Para nosotros era muy duro no poder ser pareja, así de simple. Siempre nos gustó mucho viajar y conocer sitios, y nosotros íbamos a varios países de Europa y podíamos comportarnos como pareja, y luego al volver a nuestro país, no podíamos ni cogernos de la mano, siempre andando con cuidado de no demostrar cariño. Oficialmente, no nos podíamos casar, aunque bueno, nos casó simbólicamente Lady Gaga.

¿Cómo que os casó Lady Gaga?

Es una historia curiosa. En 2012 en el concierto de la cantante en San Petersburgo, estuvimos cinco días en frente del estadio para entrar de primeros. La cosa es que si tú eras el primero, podías conocer tú y un acompañante a Lady Gaga después del show. Yo escogí a mi pareja, y al final Gaga nos montó una ceremonia con votos, mientras ella tiraba pétalos. Suena muy estereotípico, pero para nosotros fue muy importante.

¿Y fue entonces cuando os marchasteis de Rusia?

Nos fuimos en 2022, y llegamos a España en mayo. Adecir verdad, nos marchamos por miedo a como se estaban poniendo las cosas. Todo el mundo tenía el miedo a flor de piel, y nosotros tuvimos la mala suerte de que llamamos la atención de un grupo de gente en el tren. Para poner en contexto, en Rusia te pueden llamar la atención por lo más mínimo: si tienes el pelo de colores, vistes alternativo o si simplemente tienes la voz aguda. Y lo peor es que la policía no te ayuda en lo más mínimo, es más, te pueden ocasionar más problemas si se enteran que un crimen tiene relación con el colectivo. Por ejemplo, entre 2016 y 2017 mataron a un chico en una estación de trenes rusa por homofobia, y el juez cuando se enteró de esto dejó al asesino libre. Entonces, cuando un día volvíamos a nuestra casa después del trabajo en tren, llamamos la atención de un grupo de personas. Ya no lo recuerdo bien, pero acabábamos hacer una compra para casa, y hablábamos de nuestras cosas, siempre de una forma en la que otra gente no pueda entender que somos pareja. En fin, fuera por lo que fuera, nos persiguieron, y nosotros tardamos un poco en darnos cuenta. Fue una situación bastante tensa y hubo un acto de agresión física y entramos en nuestro portal para refugiarnos. Pero empezamos a considerar que acababa de empezar la guerra en febrero, que es te grupo de gente que pensaba que éramos pareja sabía donde vivíamos, las leyes hacia el colectivo se volvían más restrictivas día a día... Así que decidimos abandonar nuestro hogar.

Claramente, por como hablas, teníais medios para poder huir, pero tuvo que ser una situación muy dura.

Sí. Tuvimos que saltar de país en país por Europa porque nuestras vacunas del Covid-19 eran rusas y no las aceptaban en todos los sitios. También fue una etapa de investigar mucho, y preguntar por todos los sitios en busca de un sitio que nos aceptaran y que pudiéramos vivir como pareja. En nuestras búsquedas, descubrimos que España tenía buen nivel de aceptación entre la población sobre el colectivo, con el matrimonio legalizado homosexual desde 2005, y un amigo nuestro de Barcelona nos confirmó que era un buen destino. Pedimos cita en la policía de Ferrol y acabamos en A Coruña en el albergue Padre Rubinos, que no era una situación ideal pero era un techo y comida. En julio el Ministerio de Inclusión nos dijo que había un puesto en Santiago para nosotros. También recibimos ayudas por parte de ONG Movimiento por la Paz, recibimos una habitación en un piso compartido, una paga y clases de castellano. Nosotros salimos del programa el septiembre pasado y ahora ambos tenemos trabajo.

¿Habéis vuelto a hablar con vuestras familias desde que estáis aquí?

Por mi parte, yo hablé con mi prima y no fue una situación agradable. Al parecer, el ex-marido de mi madre ha decidido que si se entera de que vuelvo a entrar en Rusia me va a matar por mi orientación. Y no sé por qué piensa que volvería. ¿Por qué iba a volver? ¿Para quién? Allí solo quedan mi madre y mi abuela, y sólo las echo de menos a ellas. No echo de menos ni la naturaleza ni la gente que conocía. La gente que tenía por amigos han sido engullidos por la propaganda interna anti-LGBTI. No podría volver a sentirme seguro, y además no soy la misma persona que era cuando me fui.

¿Cómo te has sentido dentro del colectivo aquí en Santiago o Galicia?

Creo que los colectivos de aquí hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Pero pienso que es necesario que los colectivos del mundo estén conectados entre sí, para que un chico LGBTI+ de la Rusia rural pueda saber que aquí es aceptado y existe ayuda, que no está sólo. Mucho tiene que cambiar todo para que Rusia vuelva a ser un sitio seguro para nosotros, porque han destruido todo lo que estaba hecho, y habría que empezar de nuevo con los cimientos y poco a poco levantar de nuevo la casa, pero todos sabemos que es más fácil destruir que construir.