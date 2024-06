Los dueños de VUT de Santiago se preguntan por qué no se cumple lo que dicta el PXOM y se regula el indulto

La asociación de pequeños propietarios de pisos turísticos no tira la toalla. Después de que el lunes se aprobase la ordenanza que regula cómo operar 60 días al año insisten en que falta por aprobar un nuevo documento sobre los usos preexistentes, es decir, que permita una vía de legalización para aquellas viviendas de uso turístico (VUT) que estando anotadas en el registro de la Xunta cumplían los requisitos para obtener una licencia municipal de actividad antes del cambio del plan urbanístico.

Informes jurídicos

Raxoi ha justificado su decisión de no acometer esta regulación ante los informes jurídicos que concluyeron que no era legalmente viable. “Nos preguntamos si no era posible regular por ordenanza los usos preexistentes ¿por qué se permitió que se incorporase este precepto en el artículo 120 del PXOM?”, subraya la asociación. “La alcaldesa y el resto de grupos que llevaron a cabo esta modificación tienen la obligación ética decumplir su palabra, pero sobre todo el propio artículo 120 del PXOM que establece que deben regularse los usos” preexistentes, subrayan.

La asociación demanda el borrador de ordenaza que iba a regular esta especie de indulto y el informe de la asesoría jurídica del Concello que concluyó que no era factible.